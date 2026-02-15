У торгівельному центрі Хмельницького стався інцидент: у мережі повідомляють про стрілянину

У неділю ввечері у торгівельному центрі "Оазис" в Хмельницькому стався конфлікт. На виклик виїжджала бригада швидкої допомоги.

У ТЦ "Оазис" у Хмельницькому стався конфлікт нібито з застосуванням вогнепальної зброї й одна людина начебто отримала поранення. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Поліція підтверджує факт інциденту, але наразі з’ясовуються деталі.

"Можу підтвердити, що був дійсно інцидент в "Оазисі". Наразі працівники поліції працюють на місці, встановлюють обставини. Більше нічого сказати не можу", — зазначила "Суспільному" інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління Віра Мазур.

Директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк розповів, що до "Оазису" на виклик виїжджала бригада медиків, які доправили до травмпункту міської лікарні чоловіка, який перебував під час конфлікту в торговельному центрі.

Пізніше місцеві канали повідомили подробиці інциденту. Колишній працівник зазначеного ТЦ, який отримав поранення та контузію перебуваючи на фронті, у нетверезому стані чіплявся до персоналу супермаркета та покупців.

Охорона магазину вивела п'яного чоловіка з приміщення, але біля виходу з ТЦ той вдарив пістолетом охоронника в обличчя. У постраждалого відкрилася кровотеча, а очевидці, вирішивши, що це вогнепальне поранення, викликали швидку.

У поліції згодом також повідомили, що один із відвідувачів у ході конфлікту напав на охоронця.

Інформація про стрілянину не відповідає дійсності, підкреслили у поліції Хмельницької області.

Чоловіка затримали. Наразі правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин події для подальшої правової кваліфікації та прийняття відповідного процесуального рішення.

