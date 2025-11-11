П'яний чоловік викрав 24-тонний бульдозер і влаштував хаос на вулицях міста (відео)

У Великій Британії 41-річного чоловіка заарештували після того, як він викрав 24-тонний бульдозер і в стані алкогольного сп'яніння проїхав жвавими вулицями, залишаючи за собою руйнування.

Дорогою британець пошкодив автомобілі, вуличне обладнання та дорожнє покриття, а його шалена поїздка закінчилася лише після зіткнення з вантажівкою Королівської пошти. Про це пише Daily Star.

Інцидент стався у Вулверхемптоні. Поліція повідомила, що техніка була викрадена з будівельного майданчика. Після викрадення чоловік попрямував у місто, а потім виїхав на трасу A4150, де продовжив свій руйнівний шлях.

Очевидці зняли те, що відбувається, на відео. Свідок Шарлін Гарріс розповіла, що спочатку подумала, ніби поліція просто перекриває дорогу, але незабаром стало зрозуміло, що правоохоронці намагаються зупинити величезну машину. За її словами, бульдозер просто змів вантажівку.

"Коли ми вийшли на вулицю, спочатку здавалося, що поліцейські зупинили поштовий фургон, але потім ми зрозуміли, що за кермом співробітник. Машину використовували, щоб перекрити дорогу. Вони кричали нам, щоб ми не підходили, і що наближається бульдозер. Він легко проїхав крізь вантажівку. У це неможливо було повірити. Кількість поліцейських була просто неймовірною", — сказала британка.

Зловмисника затримали за цілою низкою звинувачень, включно з небезпечним і п'яним водінням, крадіжкою, погрозою руйнування майна і використанням нецензурної лайки в громадському місці. Зараз він залишається під вартою, а слідство триває.

