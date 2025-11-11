Пьяный мужчина угнал 24-тонный бульдозер и устроил хаос на улицах города (видео)

В Великобритании 41-летний мужчина был арестован после того, как угнал 24-тонный бульдозер и в состоянии алкогольного опьянения проехал по оживленным улицам, оставляя за собой разрушения.

По пути британец повредил автомобили, уличное оборудование и дорожное покрытие, а его безумная поездка закончилась лишь после столкновения с грузовиком Королевской почты. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел в Вулверхэмптоне. Полиция сообщила, что техника была похищена со строительной площадки. После угона мужчина направился в город, а затем выехал на трассу A4150, где продолжил свой разрушительный путь.

Очевидцы сняли происходящее на видео. Свидетельница Шарлин Харрис рассказала, что сначала подумала, будто полиция просто перекрывает дорогу, но вскоре стало ясно, что правоохранители пытаются остановить огромную машину. По ее словам, бульдозер просто смел грузовик.

Відео дня

"Когда мы вышли на улицу, сначала казалось, что полицейские остановили почтовый фургон, но потом мы поняли, что за рулем сотрудник. Машину использовали, чтобы перекрыть дорогу. Они кричали нам, чтобы мы не подходили, и что приближается бульдозер. Он легко проехал сквозь грузовик. В это невозможно было поверить. Количество полицейских было просто невероятным", — сказала британка.

Злоумышленник был задержан по целому ряду обвинений, включая опасное и пьяное вождение, кражу, угрозу разрушения имущества и использование нецензурной брани в общественном месте. Сейчас он остается под стражей, а следствие продолжается.

Ранее Фокус сообщал, что осколок метеорита врезался в лобовое стекло Tesla. Ветеринар Эндрю Мелвилл-Смит и его жена чудом выжили, а эксперты заявили, что это может быть первый в мире подобный случай.

Также стало известно, что пенсионер свернул не туда по дороге к врачу и оказался в другой стране. Семья мужчины забеспокоилась лишь тогда, когда он пропустил собрание ассоциации, членом которой он был.