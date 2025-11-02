Осколок метеорита врезался в лобовое стекло Tesla: мужчина чудом остался жив (фото)

В Австралии метеорит врезался в новую Tesla. Ветеринар Эндрю Мелвилл-Смит и его жена чудом выжили, а эксперты заявили, что это может быть первый в мире подобный случай.

Представители South Australian Museum обратили внимание на то, что стекло явно было подвержено действию высокой температуры, что характерно для космического объекта при входе в атмосферу. Об этом пишет Lad Bible.

Вечером, 19 октября, на участке шоссе Augusta Highway, примерно в 40 км к северу от города Порт-Жермен, ветеринар доктор Эндрю Мелвилл-Смит возвращался домой в сопровождении супруги после получения ключей от своей новой машины. Когда автомобиль ехал по трассе, внезапно прогремел громкий хлопок.

"Все мгновенно исчезло. Стекло лобового разбилось, белый дым заполнил салон, пахло гарью. Я подумал, что мы разбились", — рассказал доктор.

После остановки выяснилось, что на лобовом стекле образовалась кратерообразная вмятина. Оно было теплым на ощупь, а части акриловой прослойки изменили цвет, как будто были обожжены.

Эксперты обратили внимание на то, что стекло явно было подвержено действию высокой температуры Фото: South Australian Museum

Поначалу водитель предполагал, что могло это быть дорожно-транспортное происшествие или камень, вылетевший из-под колес грузовика. Однако полиция и эксперты исключили большинство вариантов, и на первый план вышла гипотеза о том, что в машину мог попасть осколок метеорита — крайне редкое явление.

Издание отмечает, что если подтвердится, что это метеорит, то данное столкновение может стать первым достоверно зафиксированным случаем удара метеорита по движущемуся транспортному средству.

На текущий момент музей пытается извлечь фрагменты объекта из лобового стекла автомобиля и организовать поисковую экспедицию в районе падения. Однако ученые сохраняют осторожность. Например, астрофизик Джонти Хорнер отмечает, что при падении метеорита должно было быть замечено яркое вспышкообразное явление в небе, а таких сообщений не поступило.

К счастью, доктор и его жена отделались лишь порезами от осколков стекла, остались живы и относительно невредимы.

