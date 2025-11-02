Осколок метеорита врізався в лобове скло Tesla: чоловік дивом залишився живий (фото)

В Австралії метеорит врізався в нову Tesla. Ветеринар Ендрю Мелвілл-Сміт і його дружина дивом вижили, а експерти заявили, що це може бути перший у світі подібний випадок.

Представники South Australian Museum звернули увагу на те, що скло явно піддавалося дії високої температури, що характерно для космічного об'єкта при вході в атмосферу. Про це пише Lad Bible.

Увечері, 19 жовтня, на ділянці шосе Augusta Highway, приблизно за 40 км на північ від міста Порт-Жермен, ветеринар доктор Ендрю Мелвілл-Сміт повертався додому в супроводі дружини після отримання ключів від своєї нової машини. Коли автомобіль їхав трасою, раптово прогримів гучний хлопок.

"Усе миттєво зникло. Скло лобового розбилося, білий дим заповнив салон, пахло гаром. Я подумав, що ми розбилися", — розповів лікар.

Після зупинки з'ясувалося, що на лобовому склі утворилася кратероподібна вм'ятина. Воно було теплим на дотик, а частини акрилового прошарку змінили колір, наче були обпалені.

Експерти звернули увагу на те, що скло явно було піддано дії високої температури Фото: South Australian Museum

Спочатку водій припускав, що це могла бути дорожньо-транспортна пригода або камінь, що вилетів з-під коліс вантажівки. Однак поліція та експерти виключили більшість варіантів, і на перший план вийшла гіпотеза про те, що в машину міг потрапити осколок метеорита — вкрай рідкісне явище.

Видання зазначає, що якщо підтвердиться, що це метеорит, то це зіткнення може стати першим достовірно зафіксованим випадком удару метеорита по транспортному засобу, що рухається.

На поточний момент музей намагається витягти фрагменти об'єкта з лобового скла автомобіля й організувати пошукову експедицію в районі падіння. Однак учені зберігають обережність. Наприклад, астрофізик Джонті Хорнер зазначає, що під час падіння метеорита мало бути помічено яскраве спалахоподібне явище в небі, а таких повідомлень не надійшло.

На щастя, доктор і його дружина відбулися лише порізами від осколків скла, залишилися живими та відносно неушкодженими.

