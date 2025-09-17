Хлопець знайшов "метеорит", з якого на світ з'явилася невідома істота (відео)

Житель Панами стверджує, що виявив метеорит, з тріщин якого виділявся слиз і потім утворилися дивні відростки. Користувачі соцмереж почали ділитися божевільними теоріями, а вчені говорити про гриб.

Користувач під ніком Кінпанама виклав у TikTok серію роликів із загадковим каменем, з якого, за його словами, "виросла істота, що харчується світлом". Відео швидко набрали десятки мільйонів переглядів і викликали жваві суперечки про те, чи є знахідка доказом існування інопланетного життя.

Автор стверджує, що виявив невеликий металевий камінь у неглибокому кратері. Через кілька днів із тріщин у ньому почав виділятися зелено-жовтий слиз, який, за його словами, перетворився на "темні щупальця" із запахом гару.

Щоб зупинити безконтрольне зростання, чоловік помістив об'єкт спочатку в банку, а потім у сейф, зазначаючи, що істота "росте від світла". В одному з роликів із сейфа стирчали щупальця, а підпис свідчив: "Мені потрібна допомога".

"Менше ніж за 72 години він помітно підріс. Запах дедалі сильніше нагадує горіле", — написав автор, додавши, що скерував зразки в лабораторію для досліджень.

Реакція користувачів і вчених

Соцмережі розділилися: одні впевнені, що хлопець зіткнувся з інопланетною формою життя, інші порівнюють кадри з фантастичними фільмами. Однак біологи, які коментували відео, висунули більш прозаїчну версію: знахідка може бути звичайним грибом-вонючкою.

"Якщо це виявиться тизером наступного сиквела "Венома", то це буде найбільший маркетинговий хід в історії кіно", — пожартував один із користувачів.

Інтерес до теми посилила нещодавня заява британського співака Енгельберта Гампердінка. 89-річний артист зізнався, що вірить в інопланетян і вважає, що єгипетські піраміди "очевидно" були побудовані позаземними істотами.

