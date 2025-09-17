Парень нашел "метеорит", из которого на свет появилось неизвестное существо (видео)

Житель Панамы утверждает, что обнаружил метеорит, из трещин которого выделялась слизь и затем образовались странные отростки. Пользователи соцсетей начали делиться безумными теориями, а ученые говорить о грибе.

Пользователь под ником Кинпанама выложил в TikTok серию роликов с загадочным камнем, из которого, по его словам, "выросло существо, питающееся светом". Видео быстро набрали десятки миллионов просмотров и вызвали оживленные споры о том, является ли находка доказательством существования инопланетной жизни.

Автор утверждает, что обнаружил небольшой металлический камень в неглубоком кратере. Спустя несколько дней из трещин в нем начала выделяться зелено-желтая слизь, которая, по его словам, превратилась в "темные щупальца" с запахом гари.

Чтобы остановить бесконтрольный рост, мужчина поместил объект сначала в банку, а затем в сейф, отмечая, что существо "растет от света". В одном из роликов из сейфа торчали щупальца, а подпись гласила: "Мне нужна помощь".

"Меньше чем за 72 часа он заметно подрос. Запах все сильнее напоминает горелое", — написал автор, добавив, что направил образцы в лабораторию для исследований.

Реакция пользователей и ученых

Соцсети разделились: одни уверены, что парень столкнулся с инопланетной формой жизни, другие сравнивают кадры с фантастическими фильмами. Однако биологи, комментировавшие видео, выдвинули более прозаичную версию: находка может быть обычным грибом-вонючкой.

"Если это окажется тизером следующего сиквела "Венома", то это будет величайший маркетинговый ход в истории кино", — пошутил один из пользователей.

Интерес к теме усилило недавнее заявление британского певца Энгельберта Хампердинка. 89-летний артист признался, что верит в инопланетян и считает, что египетские пирамиды "очевидно" были построены внеземными существами.

