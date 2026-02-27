В Киеве пьяный полтавчанин угнал автобус и спровоцировал тройное ДТП

32-летний житель Полтавской области, который угнал в Киеве автобус "Богдан" и, ударив пару припаркованных иномарок, врезался в дерево, предстанет перед судом.

Судить мужчину будут в Киеве, сообщает столичная полиция. Если его вину докажут в суде, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Инцидент имел место в начале января этого года. На спецлинию 102 позвонил по телефону киевлянин, который сообщил, что на одной из улиц Святошинского района неизвестный сел за руль автобуса и совершил дорожно-транспортное происшествие.

Когда следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу, то выяснила, что мужчина, идя по улице, заметил припаркованный автобус "Богдан" и, нажав на переднюю пассажирскую дверь, проник в салон.

Внутри он обнаружил ключи от замка зажигания, завел двигатель и начал движение. Однако вскоре горе-угонщик не справился с управлением и столкнулся с стоявшими рядом автомобилями Toyota и Mercedes, а затем наехал на дерево.

Відео дня

Мужчину задержали на месте происшествия. Оказалось, что он был нетрезвым. Фигурант всего за несколько дней до инцидента приехал в столицу из Полтавской области.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (Незаконное завладение транспортным средством). На время расследования его взяли под стражу.

Напомним, 27 февраля в Киеве на проспекте Воздушных Сил произошла погоня со стрельбой. Полицейское авто преследовало Mazda. Позже правоохранители раскрыли детали инцидента и объяснили, почему применили оружие.

Также сообщалось, что пьяный мужчина угнал 24-тонный бульдозер и устроил хаос на улицах города.