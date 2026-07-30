В Казахстане мужчина пытался угнать авто со спящим владельцем внутри (видео)

Курьезный случай произошел в городе Кокшетау Акмолинской области в Казахстане, где горе-угонщик едва не украл авто с его владельцем внутри.

Приняв на грудь в местном кафе, 26-летний житель Петропавловска, увидел припаркованное во дворе авто Changan CS75 Plus и решил его угнать, пишет ресурс Nur.kz.

Пьяный мужчина умелся за руль, и двинулся по дороге. В это время на пассажирском сидении спокойно спал владелец машины, пристегнувшись ремнем безопасности.

Подозреваемый успел проехать всего около 10 метров, зацепив три авто, после чего был остановлен сотрудниками батальона патрульной полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Действия мужчины квалифицированы по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)".

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Полиция предупредила граждан о необходимости быть осторожными и настоятельно призвала не оставлять ключи в машине или в замке зажигания, если автомобиль остается без присмотра.

Напомним, в феврале этого года в Киеве пьяный полтавчанин угнал автобус и спровоцировал тройное ДТП.

Также сообщалось, что вор угнал автобус и развозил пассажиров. Полиция была удивлена уровнем его "мастерства".