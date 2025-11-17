Вор угнал автобус и развозил пассажиров: в полиции в восторге от его "мастерства"

Полиция канадского города Гамильтон сообщила, что 36-летний мужчина сел за руль запаркованного автобуса и поехал на "радостную прогулку".

Оказалось, что мужчина угнал автобус с пассажирами, когда водитель вышел на короткий перерыв. В течение 15 минут он позволял пассажирам выходить и заходить на остановках, требуя оплату только наличными, сообщает издание The Star.

Журналисты пишут, что он сел на водительское место, когда водитель сделал короткий перерыв, и уехал из терминала с около 10 пассажирами на борту. Мужчина позволял им выходить на своих остановках в течение примерно 15 минут.

Сначала пассажиры не заметили, что он не водитель, но когда он стал делать неправильные повороты, они начали задавать вопросы, а один даже показал ему дорогу, чтобы вернуться на маршрут.

"На автобусе не было ни одной царапины. Он справился отлично. Это смешно, но в то же время серьезно. Мы благодарны, что никто не пострадал", — сказал представитель полиции Тревор Маккенна.

Полиция через 15 минут задержала вора Фото: Из открытых источников

Полиция Гамильтона "стратегически" следила за автобусом через GPS и не включала сирены, "осознавая потенциальную опасность для общественности". Через 15 минут мужчину задержали без инцидентов.

Ему предъявили обвинения в похищении на сумму более 5000 долларов, владении на сумму более 5000 долларов, препятствовании полиции и вождении под запретом. Имя мужчины не разглашают из-за возможных проблем с психическим здоровьем.

Президент транспортного профсоюза Эрик Так отметил, что водители в Гамильтоне должны "закрывать" автобус перед коротким перерывом. Однако, из-за большого потока людей в центральном терминале, автобусы иногда остаются включенными, и люди садятся и выходят во время перерыва водителя.

