Злодій викрав автобус і розвозив пасажирів: у поліції в захваті від його "майстерності"

Поліція канадського міста Гамільтон повідомила, що 36-річний чоловік сів за кермо запаркованого автобуса і поїхав на "радісну прогулянку".

Виявилося, що чоловік викрав автобус із пасажирами, коли водій вийшов на коротку перерву. Протягом 15 хвилин він дозволяв пасажирам виходити та заходити на зупинках, вимагаючи оплату лише готівкою, повідомляє видання The Star.

Журналісти пишуть, що він сів на водійське місце, коли водій зробив коротку перерву, і поїхав із терміналу з близько 10 пасажирами на борту. Чоловік дозволяв їм виходити на своїх зупинках протягом приблизно 15 хвилин.

Спочатку пасажири не помітили, що він не водій, але коли він став робити неправильні повороти, вони почали ставити запитання, а один навіть показав йому дорогу, щоб повернутися на маршрут.

"На автобусі не було жодної подряпини. Він справився відмінно. Це смішно, але водночас серйозно. Ми вдячні, що ніхто не постраждав", — сказав представник поліції Тревор Маккенна.

Поліція через 15 хвилин затримала злодія Фото: З відкритих джерел

Поліція Гамільтона "стратегічно" слідкувала за автобусом через GPS і не вмикала сирени, "усвідомлюючи потенційну небезпеку для громадськості". Через 15 хвилин чоловіка затримали без інцидентів.

Йому висунули обвинувачення у викраденні на суму понад 5000 доларів, володінні на суму понад 5000 доларів, перешкоджанні поліції та водінні під забороною. Ім’я чоловіка не розголошують через можливі проблеми з психічним здоров’ям.

Президент транспортної профспілки Ерік Так зазначив, що водії в Гамільтоні повинні "зачиняти" автобус перед короткою перервою. Однак, через великий потік людей у центральному терміналі, автобуси іноді залишаються увімкненими, і люди сідають та виходять під час перерви водія.

