Створював затори: поліція затримала водія напідпитку за кермом іграшкового джипа (відео)

Поліція канадського міста Принс-Джордж затримала місцевого Каспера Лінкольна за водіння в нетверезому стані. Однак курйозність ситуації полягає в тому, що чоловік керував іграшковою машинкою на жвавій вулиці.

Машинка, на якій їхав порушник, була рожевим дитячим джипом з всесвіту Барбі, повідомляє CBC News.

ЗМІ повідомляє, що зранку 5 вересня чоловік їхав по 15-й авеню біля Ніколсон-стріт на маленькому дитячому рожевому джипі Barbie. Чоловік дивно їхав та створював затори, що й привернуло увагу патрульних.

Свідки говорили, що сам пан Лінкольн спочатку рухався узбіччям, перекритим через ремонт дороги, а потім виїхав на відкриту ділянку. Під час затримання сам "водій" пояснив, що вирішив "позичити" маленьку автівку дитини свого сусіда по кімнаті, а його друг ішов поряд пішки.

Королівська канадська кінна поліція (RCMP) підтвердила, що Лінкольна зупинили для перевірки. Під час розмови офіцери з’ясували, що його водійське посвідчення було призупинене, а також запідозрили, що він нетверезий.

На місці провели два тести на наявність алкоголю, які виявилися позитивними. Тепер чоловік постане перед судом за водіння у стані сп’яніння, й ому також видали 90-денну заборону на керування транспортними засобами.

Сам містер Лінкольн заявив, що оскаржуватиме штраф і говорить, що не тримає зла на копів.

"Хоча це могло виглядати як розваги, та все ж таки ситуація була нетипова. Це жвавий район у години пік, і він створював небезпеку для інших водіїв і для себе самого. Водії не звикли стежити за кимось на такому рівні — на рівні іграшкового авто. Це й стало підставою для зупинки", — зазначив представник RCMP, штаб-сержант Кріс Кларк.

ЗМІ нагадують, що за канадськими законами будь-який транспортний засіб, що рухається завдяки іншій силі, ніж людська, вважається моторизованим. Тому експлуатація такого транспорту вимагає посвідчення водія та страховку.

