Создавал пробки: полиция задержала пьяного водителя за рулем игрушечного джипа (видео)

Полиция канадского города Принс-Джордж задержала местного Каспера Линкольна за вождение в нетрезвом состоянии. Однако курьезность ситуации заключается в том, что мужчина управлял игрушечной машинкой на оживленной улице.

Related video

Машинка, на которой ехал нарушитель, была розовым детским джипом из вселенной Барби, сообщает CBC News.

СМИ сообщает, что утром 5 сентября мужчина ехал по 15-й авеню возле Николсон-стрит на маленьком детском розовом джипе Barbie. Мужчина странно ехал и создавал пробки, что и привлекло внимание патрульных.

Свидетели говорили, что сам господин Линкольн сначала двигался по обочине, перекрытой из-за ремонта дороги, а затем выехал на открытый участок. При задержании сам "водитель" объяснил, что решил "одолжить" маленькую машину ребенка своего соседа по комнате, а его друг шел рядом пешком.

Королевская канадская конная полиция (RCMP) подтвердила, что Линкольна остановили для проверки. Во время разговора офицеры выяснили, что его водительское удостоверение было приостановлено, а также заподозрили, что он нетрезв.

На месте провели два теста на наличие алкоголя, которые оказались положительными. Теперь мужчина предстанет перед судом за вождение в состоянии опьянения, и ему также выдали 90-дневный запрет на управление транспортными средствами.

Сам мистер Линкольн заявил, что будет оспаривать штраф и говорит, что не держит зла на копов.

"Хотя это могло выглядеть как развлечение, но все же ситуация была нетипичная. Это оживленный район в часы пик, и он создавал опасность для других водителей и для себя самого. Водители не привыкли следить за кем-то на таком уровне — на уровне игрушечного авто. Это и стало основанием для остановки", — отметил представитель RCMP, штаб-сержант Крис Кларк.

СМИ напоминают, что по канадским законам любое транспортное средство, которое движется благодаря иной силе, чем человеческая, считается моторизованным. Поэтому эксплуатация такого транспорта требует водительского удостоверения и страховку.

Ранее Фокус рассказывал, что регулировщик креативно проучил мотоциклистов-нарушителей. На одном из перекрестков регулировщик заметил, что несколько мотоциклистов остановили свои байки прямо посреди дороги.

Впоследствии стало известно, что мужчина "под мухой" доказывал копам свою трезвость, но получилось только хуже. Но впоследствии тесты показали наличие этанола в крови, что завершилось для мужчины серьезными неприятностями.