Мужчина "под мухой" доказывал копам свою трезвость: все стало только хуже (фото)

Патрульная полиция города Ровно сообщила о курьезный эпизод при задержании одного водителя, который был за рулем навеселе и пытался доказать свою трезвость. Но впоследствии тесты показали наличие этанола в крови, что завершилось для мужчины серьезными неприятностями.

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Еще одним необычным обстоятельством был тот факт, что номерные знаки автомобиля не принадлежали владельцу транспортного средства, говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Ривненской области в Facebook.

"Вчера на улице Соборной патрульные остановили автомобиль Citroen C4 за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с водителем инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование с помощью алкотестера", — сообщили правоохранители.

Задержан нетрезвый водитель и его попутчик Фото: Патрульная полиция Ровненской области/Facebook Номера авто оказались ненастоящими Фото: Патрульная полиция Ровненской области/Facebook

По предварительным результатам экспресс-тестирования, в крови мужчины обнаружили 1,83 промилле алкоголя. Но задержанный заявил, что хочет пройти повторный осмотр в медицинском учреждении, где результат был практически идентичным — 1,86 промилле.

За совершенные правонарушения 43-летнего жителя Ровно открыли два административных производства — по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 121-3 (Управление транспортным средством с номерным знаком, не принадлежащим этому средству).

Результаты теста подтвердили наличие алкоголя в крови водителя Фото: Патрульная полиция Ровненской области/Facebook

"Не садитесь за руль навеселе. Даже незначительное употребление алкоголя влияет на реакцию, концентрацию и принятие решений и придерживайтесь ПДД. Безопасность на дороге зависит от каждого из нас", — резюмируют ривненские дорожные правоохранители.

Ранее Фокус сообщал, как фигуранта смертельного ДТП снова поймали навеселе. В соцсетях пользователи выразили возмущение бездействием правоохранителей и главы МВД Игоря Клименко.

Впоследствии стало известно о том, что нетрезвая водитель устроила аварию на Закарпатье. На видео заметно, как автомобиль BMW пронесся по дороге возле города Перечин и за менее чем секунду снес палатку на блокпосту.