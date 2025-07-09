Чоловік "під мухою" доводив копам свою тверезість: все стало тільки гірше (фото)

Патрульна поліція міста Рівне повідомила про курйозний епізод під час затримання одного водія, який був за кермом напідпитку та намагався довести свою тверезість. Та згодом тести показали наявність етанолу в крові, що завершилося для чоловіка серйозними неприємностями.

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Ще однією незвичною обставиною був той факт, що номерні знаки автомобіля не належали власну транспортного засобу, йдеться у повідомленні пресслужби патрульної поліції Рівненщини в Facebook.

"Учора на вулиці Соборній патрульні зупинили автомобіль Citroen C4 за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд за допомогою алкотестера", — повідомили правоохоронці.

Затриманий нетверезий водій та його попутник Фото: Патрульна поліція Рівненської області/Facebook Номери авто виявилися несправжніми Фото: Патрульна поліція Рівненської області/Facebook

За попередніми результатами експрес-тестування, в крові чоловіка виявили 1,83 проміле алкоголю. Та затриманий заявив, що хоче пройти повторний огляд у медичному закладі, де результат був практично ідентичним — 1,86 проміле.

За скоєні правопорушення 43-річного мешканця Рівного відкрили два адміністративні провадження — за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 121-3 (Керування транспортним засобом із номерним знаком, що не належить цьому засобу).

Результати тесту підтвердили наявність алкоголю в крові водія Фото: Патрульна поліція Рівненської області/Facebook

"Не сідайте за кермо напідпитку. Навіть незначне вживання алкоголю впливає на реакцію, концентрацію та прийняття рішень і дотримуйтеся ПДР. Безпека на дорозі залежить від кожного з нас", — резюмують рівненські дорожні правоохоронці.

Раніше Фокус повідомляв, як фігуранта смертельної ДТП знову піймали напідпитку. В соцмережах користувачі висловили обурення бездіяльністю правоохоронців та очільника МВС Ігоря Клименка.

Згодом стало відомо про те, що нетвереза водійка влаштувала аварію на Закарпатті. На відео помітно, як автомобіль BMW пронісся дорогою біля міста Перечин й за менш як секунду зніс намет на блокпосту.