Зроблено в Україні: чим може похвалитися вітчизняний автопром у 2026 році

У першому півріччі 2026 року було зареєстровано 14 375 нових транспортних засобів, виготовлених або переобладнаних в Україні.

Це на 5,3% більше, ніж роком раніше, але на 36,1% менше, ніж у першому півріччі довоєнного 2021 року, повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Українське походження в реєстрації слід трактувати як широку категорію. Воно може означати великовузлове складання (SKD) серійної моделі з машинокомплекту, виготовлення українського кузова на імпортному автобусному шасі, переобладнання готового фургона або вантажного шасі у спеціальну машину або виробництво власної причіпної конструкції — від рами до випробування готового виробу.

Тому важливо розрізняти, яку частину продукту виробляють в Україні та де полягає локальна цінність: у збірці, кузові, надбудові, конструкції, металообробці, інтеграції обладнання чи сервісі.

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Повертаючись до цифр, зазначимо, що найбільше зростання в цій статистиці продемонстрували причепи — їхня кількість склала майже 11 767 одиниць (82 %).

На другому місці — вантажні автомобілі. Їх зареєстрували 1191, що на 51 більше, ніж минулого року (+7,1%). Якщо до початку повномасштабного вторгнення білоруські MAZ і російські KamAZ були звичайними шасі для українських надбудов, то зараз їх замінили Renault, MAN, Volvo, Scania, Mercedes-Benz і Ford. Також у переліку — Dongfeng, Sinotruk, Isuzu та інші азіатські шасі.

Легкові автомобілі становлять 947 нових реєстрацій, причому 60 % припадає на підприємство Škoda / "Єврокар" (571 одиниця), яке випускає найпопулярніший автомобіль українського виробництва Skoda Karoq, автобуси ("Еталон", ZAZ, "Богдан"/"Атаман") — 302, напівпричепи — 167, а мотоцикли — 2.

Як показує статистика, виробництво причепів в Україні майже повністю забезпечується вітчизняною технікою. Українська техніка склала 99,2% нових причепів, 70,6% автобусів, 28,3% напівпричепів, 21,3% вантажних автомобілів і всього 2,9% легкових автомобілів. Щодо мотоциклів, то, як уже зазначалося вище, це 2 одиниці з 23 749.

Таким чином, місцеві підприємства майже повністю охоплюють ринок нових причепів, складають більшу частину автобусного сегмента та займають значні позиції у сфері спеціалізованої комерційної техніки. Ринок масових легкових автомобілів та серійних мотоциклів залишається переважно імпортним.

Аналітики звертають увагу на те, що найпопулярніший продукт українського автопрому не має власного двигуна.

Наразі українські автовиробники працюють за модульною моделлю: серійні легкові автомобілі, тягачі, двигуни, трансмісії та рефрижераторні напівпричепи переважно надходять з-за кордону. Найсильніші позиції вітчизняних підприємств — там, де потрібні рама, кузов, резервуар, платформа, салон, гідравліка, електрообладнання, захист та адаптація під конкретну роботу.

Нагадаємо, які нові автомобілі є найпопулярнішими в Україні у 2026 році.

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