Сделано в Украине: чем может похвастаться отечественный автопром в 2026 году

14 375 новых транспортных средств, изготовленных или переоборудованных в Украине, зарегистрировано в первом полугодии 2026 года.

Это на 5,3% больше, чем годом ранее, но на 36,1% меньше, чем в довоенном первом полугодии 2021 года, сообщает Институт исследования авторынка.

Украинское происхождение в регистрации следует читать как широкую категорию. Оно может означать крупноузловую сборку (SKD) серийной модели из машинокомплекта, изготовление украинского кузова на импортном автобусном шасси, превращение готового фургона или грузового шасси в специальную машину или производство собственной прицепной конструкции — от рамы до испытания готового изделия.

Поэтому важно различать, какую часть продукта создают в Украине и где лежит локальная ценность: в сборке, кузове, надстройке, конструкции, металлообработке, интеграции оборудования или сервисе.

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Возвращаясь к цифрам, отметим, что самый большой прирост в этой статистике дали прицепы с показателем почти 11 767 штук (82%).

На втором месте — грузовые авто. Их зарегистрировали 1191, что на 51 больше, чем в прошлом году (+7,1%). Если до начала полномасштабного вторжения белорусские MAZ и российские KamAZ были обычными базами для украинских надстроек, то сейчас их заменили Renault, MAN, Volvo, Scania, Mercedes-Benz и Ford. Также в перечне — Dongfeng, Sinotruk, Isuzu и другие азиатские базы.

Легковые автомобили составляют 947 новых регистраций, причем 60% покрывает предприятие Škoda / "Єврокар" (571 единица), которое выпускает самое массовое авто украинского производства Skoda Karoq, автобусы ("Эталон", ZAZ, Bogdan/Ataman) — 302, полуприцепы — 167, а мотоциклы — 2.

Как показывает статистика, почти полностью в Украине покрывается производство прицепов. Украинская техника составила 99,2% новых прицепов, 70,6% автобусов, 28,3% полуприцепов, 21,3% грузовых автомобилей и всего 2,9% легковых автомобилей. В мотоциклах это как уже говорилось выше, 2 единицы из 23 749.

Таким образом, локальные предприятия почти полностью закрывают рынок новых прицепов, формируют большинство автобусного сегмента и имеют заметные позиции в специализированной коммерческой технике. Массовый легковой рынок и серийные мотоциклы остаются преимущественно импортными.

Аналитики обращают внимание на тот момент, что самый массовый продукт украинского автопрома не имеет собственного двигателя.

Сейчас украинские автопроизводители работают по модульной модели: серийные легковушки, тягачи, двигатели, трансмиссии и рефрижераторные полуприцепы преимущественно приходят из-за границы. Самые сильные позиции отечественных предприятий там, где нужна рама, кузов, резервуар, платформа, салон, гидравлика, электричество, защита и адаптация под конкретную работу.

Напомним, какие самые популярные новые авто в Украине в 2026 году.

Также мы писали, что авторынок Украины начал второе полугодие с падения.