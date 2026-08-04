Авторынок Украины начал второе полугодие с падения: самые популярные марки и модели (фото)

Спрос на новые автомобили в Украине резко снизился летом, однако отдельные бренды продемонстрировали существенный рост на рынке.

За июль украинцы приобрели 5754 новых легковых автомобиля, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако несколько больше, чем в июне. Статистику обнародовала ассоциация "Укравтопром".

Лидерство на рынке сохраняет Toyota, продемонстрировавшая рост на 20%. На второе место поднялась Skoda с ростом 24%, а третья позиция – у Volkswagen. Наибольший рост продаж показали Mazda (+66%) и Suzuki (+39%), а наибольшее падение – BYD (-69%) и Renault (-47%).

Toyota RAV4 – самая популярная модель июля Фото: Toyota

Топ 10 самых популярных автобрендов на украинском рынке в июле 2026 года:

Toyota — 986 проданных авто (+20%). Skoda — 693 ед. (+24%). Volkswagen — 444 ед. (-10%). Renault — 345 ед. (-47%). BMW — 308 ед. (+17%). Hyundai — 298 ед. (+0%). Mazda — 259 ед. (+66%). BYD — 229 ед. (-69%). Suzuki — 194 ед. (+39%) Audi — 156 ед. (-38%).

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Улучшенный бестселлер: обзор нового кроссовера Toyota RAV4 (фото)

Самое популярное авто в Украине – кроссовер Toyota RAV4. Как раз в июле на нашем рынке стартовали продажи его нового поколения.

Всего за семь месяцев 2026 года в Украине было продано 38,8 тыс. новых легковых авто, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Ранее Фокус рассказывал, что в Украине растет спрос на кроссоверы с пробегом.

Также мы писали, что на украинском рынке обвалились продажи китайских автомобилей.