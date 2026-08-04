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Авторынок Украины начал второе полугодие с падения: самые популярные марки и модели (фото)

продажи новых авто
Продажи новых автомобилей в Украине существенно снизились в июле | Фото: Freepik

Спрос на новые автомобили в Украине резко снизился летом, однако отдельные бренды продемонстрировали существенный рост на рынке.

За июль украинцы приобрели 5754 новых легковых автомобиля, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако несколько больше, чем в июне. Статистику обнародовала ассоциация "Укравтопром".

Лидерство на рынке сохраняет Toyota, продемонстрировавшая рост на 20%. На второе место поднялась Skoda с ростом 24%, а третья позиция – у Volkswagen. Наибольший рост продаж показали Mazda (+66%) и Suzuki (+39%), а наибольшее падение – BYD (-69%) и Renault (-47%).

Toyota RAV4
Toyota RAV4 – самая популярная модель июля
Фото: Toyota

Топ 10 самых популярных автобрендов на украинском рынке в июле 2026 года:

  1. Toyota — 986 проданных авто (+20%).
  2. Skoda — 693 ед. (+24%).
  3. Volkswagen — 444 ед. (-10%).
  4. Renault — 345 ед. (-47%).
  5. BMW — 308 ед. (+17%).
  6. Hyundai — 298 ед. (+0%).
  7. Mazda — 259 ед. (+66%).
  8. BYD — 229 ед. (-69%).
  9. Suzuki — 194 ед. (+39%)
  10. Audi — 156 ед. (-38%).
Важно
Улучшенный бестселлер: обзор нового кроссовера Toyota RAV4 (фото)
Улучшенный бестселлер: обзор нового кроссовера Toyota RAV4 (фото)

Самое популярное авто в Украине – кроссовер Toyota RAV4. Как раз в июле на нашем рынке стартовали продажи его нового поколения.

Всего за семь месяцев 2026 года в Украине было продано 38,8 тыс. новых легковых авто, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Відео дня

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине растет спрос на кроссоверы с пробегом.

Также мы писали, что на украинском рынке обвалились продажи китайских автомобилей.