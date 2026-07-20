В Украине в 2026 году обвалился спрос на авто из Китая: какие модели по-прежнему покупают (фото)

Продажи автомобилей из Китая в Украине резко сократились в 2026 году. Самыми популярными по-прежнему остаются электромобили BYD.

За первую половину 2026 года в Украине было зарегистрировано 5891 авто из Китая, что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит ассоциация "Укравтопром".

Как и раньше, самыми популярными остаются электромобили, однако их доля за год резко сократилась с 85% до 52%. Гибриды составляют 25% от общего количества, бензиновые автомобили — 19%, а дизельные — 4%.

BYD Leopard 3 также пользуется спросом Фото: autohome.com.cn

Новых автомобилей из Китая было продано 4932, что на 17 % меньше, чем в прошлом году. Среди них преобладают электромобили BYD.

Самые популярные новые авто из Китая в Украине за 2026 год:

BYD Sea Lion 06 — 491 проданных авто. BYD Leopard 3 — 421 шт. BYD Song L — 263 шт. Zeekr 001 — 229 шт. Chery Tiggo 4 — 211 шт.

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На учет было поставлено 959 подержанных автомобилей из КНР, что на 29 % меньше, чем в первом полугодии 2025 года. Электромобили BYD здесь также лидируют, однако в пятерку лидеров вошли и гибридные кроссоверы.

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BYD Song L лидирует в сегменте подержанных автомобилей Фото: Weibo

Топ-5 самых популярных подержанных авто из Китая в Украине в 2026 году:

BYD Song L — 95 зарегистрированных авто. Buick Envision — 76 шт. BYD Song Plus — 56 шт. BYD Sea Lion 05 — 46 шт. Toyota Corolla Cross — 44 шт.

Кстати, в 2026 году на украинском рынке резко снизился спрос на электромобили в целом.

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