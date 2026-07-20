В Україні у 2026 році обвалився попит на авто з Китаю: які моделі досі купують (фото)

Продажі авто з Китаю в Україні різко знизилися у 2026 році. Найпопулярнішими залишаються електромобілі BYD.

За першу половину 2026 року в Україні поставили на облік 5891 авто з Китаю, що на 19% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Як і раніше, найпопулярнішими є електрокари, проте їх частка за рік обвалилася з 85% до 52%. Гібриди становлять 25% від загальної кількості, Бензинові авто — 19%, а дизельні — 4%.

BYD Leopard 3 також має попит Фото: autohome.com.cn

Нових авто з Китаю продали 4932, що на 17% менше, аніж торік. Серед них переважають електромобілі BYD.

Найпопулярніші нові авто з Китаю в Україні за 2026 рік:

BYD Sea Lion 06 — 491 проданих авто. BYD Leopard 3 — 421 од. BYD Song L — 263 од. Zeekr 001 — 229 од. Chery Tiggo 4 — 211 од.

Важливо

Дешевий сітікар і розкішний седан: нові електромобілі BYD показали до прем'єри (фото)

Вживаних авто з КНР поставили на облік 959 і це на 29% менше, аніж у першому півріччі 2025 року. Електрокари BYD тут також у лідерах, проте до топ 5 потрапили і гібридні кросовери.

Відео дня

BYD Song L лідирує у вживаному сегменті Фото: Weibo

Топ 5 найпопулярніших вживаних авто з Китаю в Україні у 2026 році:

BYD Song L — 95 зареєстрованих авто. Buick Envision — 76 од. BYD Song Plus — 56 од. BYD Sea Lion 05 — 46 од. Toyota Corolla Cross — 44 од.

До речі, у 2026 році на українському ринку різко знизився попит на електромобілі загалом.

Також Фокус писав про 970-сильний електрокросовер від Huawei, який очікується в Україні.