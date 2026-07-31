В Украине растет спрос на кроссоверы с пробегом: самые популярные модели 2026 года (фото)
Кроссоверы стали самыми популярными автомобилями на вторичном рынке. Наибольшим спросом пользуются модели концерна Volkswagen.
С января по июнь 2026 года в Украине прошли первую регистрацию 111,5 тыс. подержанных автомобилей и 53% из них (59,1 тыс.) составляли кроссоверы и внедорожники. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".
Спрос на подержанные кроссоверы в Украине растет в последние годы. Средний возраст автомобилей, ввезенных из-за рубежа, составляет 8 лет.
Чаще всего ввозятся бензиновые кроссоверы с пробегом, которые составляют 61 % от общего количества. Доля дизельных моделей составляет 19 %, электромобилей — 9 %, гибридов — 8 %, а автомобилей с ГБО — 3 %.
Самые популярные кроссоверы с пробегом в Украине — модели концерна Volkswagen: лидируют VW Tiguan и Audi Q5. В топ-10 вошли четыре премиальных кроссовера и один электромобиль Tesla Model Y.
Самые популярные подержанные кроссоверы в Украине в 2026 году:
- Volkswagen Tiguan — 4549 зарегистрированных автомобилей.
- Audi Q5 — 3962 шт.
- Nissan Rogue — 3896 шт.
- Ford Escape — 2446 шт.
- Nissan Qashqai — 2166 шт.
- Mazda CX5 — 2086 шт.
- BMW X3 — 1801 шт.
- BMW X5 — 1646 шт.
- Audi Q7 — 1615 шт.
- Tesla Model Y — 1468 шт.
Кстати, в 2026 году на украинском рынке растёт спрос и на новые кроссоверы.
Также Фокус сообщал, что в Украине резко сократились продажи авто из Китая.