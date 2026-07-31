В Украине растет спрос на кроссоверы с пробегом: самые популярные модели 2026 года (фото)

Кроссоверы стали самыми популярными автомобилями на вторичном рынке. Наибольшим спросом пользуются модели концерна Volkswagen.

С января по июнь 2026 года в Украине прошли первую регистрацию 111,5 тыс. подержанных автомобилей и 53% из них (59,1 тыс.) составляли кроссоверы и внедорожники. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".

Спрос на подержанные кроссоверы в Украине растет в последние годы. Средний возраст автомобилей, ввезенных из-за рубежа, составляет 8 лет.

Audi Q5 пользуется спросом Фото: Audi

Чаще всего ввозятся бензиновые кроссоверы с пробегом, которые составляют 61 % от общего количества. Доля дизельных моделей составляет 19 %, электромобилей — 9 %, гибридов — 8 %, а автомобилей с ГБО — 3 %.

Самые популярные кроссоверы с пробегом в Украине — модели концерна Volkswagen: лидируют VW Tiguan и Audi Q5. В топ-10 вошли четыре премиальных кроссовера и один электромобиль Tesla Model Y.

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Самые популярные подержанные кроссоверы в Украине в 2026 году:

Volkswagen Tiguan — 4549 зарегистрированных автомобилей. Audi Q5 — 3962 шт. Nissan Rogue — 3896 шт. Ford Escape — 2446 шт. Nissan Qashqai — 2166 шт. Mazda CX5 — 2086 шт. BMW X3 — 1801 шт. BMW X5 — 1646 шт. Audi Q7 — 1615 шт. Tesla Model Y — 1468 шт.

Кстати, в 2026 году на украинском рынке растёт спрос и на новые кроссоверы.

Также Фокус сообщал, что в Украине резко сократились продажи авто из Китая.