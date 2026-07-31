В Україні зростає попит на кросовери з пробігом: найпопулярніші моделі за 2026 рік (фото)

Кросовери стали найпопулярнішими авто на вторинному ринку. Найбільший попит мають моделі концерну Volkswagen.

Із січня по червень 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли 111,5 тис. авто з пробігом і 53% із них (59,1 тис.) були кросоверами та позашляховиками. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Попит на вживані кросовери в Україні зростає в останні роки. Середній вік завезених із-за кордону автомобілів становить 8 років.

Audi Q5 користується попитом Фото: Audi

Найчастіше привозять бензинові кросовери з пробігом, які становлять 61% від загальної кількості. Частка дизельних моделей становить 19%, електричних — 9%, гібридних — 8%, а авто з ГБО — 3%.

Найпопулярніші кросовери з пробігом в Україні — моделі концерну Volkswagen: у лідерах — лідерами є VW Tiguan та Audi Q5. У топ 10 потрапили чотири преміальні кросовери та один електрокар Tesla Model Y.

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Найпопулярніші вживані кросовери в Україні за 2026 рік:

Volkswagen Tiguan — 4549 зареєстрованих авто. Audi Q5 — 3962 од. Nissan Rogue — 3896 од. Ford Escape — 2446 од. Nissan Qashqai — 2166 од. Mazda CX5 — 2086 од. BMW X3 — 1801 од. BMW X5 — 1646 од. Audi Q7 — 1615 од. Tesla Model Y — 1468 од.

До речі, у 2026 році на українському ринку зростає попит і на нові кросовери.

Також Фокус писав, що в Україні обвалилися продажі авто з Китаю.