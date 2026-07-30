Найпопулярніший клас авто: які кросовери купують українці в 2026 році (фото)

Кросовери домінують на українському авторинку в 2026 році. Серед них переважають бензинові та гібридні моделі.

За перше півріччя 2026 року в Україні продали 26,6 тис. нових кросоверів та позашляховиків, що на 0,3% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику оприлюднила асоціація "Укравтопром".

Попит на Toyota RAV4 залишається високим Фото: Toyota

У 2026 році нові моделі підвищеної прохідності займають 80% українського авторинку. Найбільше серед них бензинових (37,8%) та гібридних (32,9%) автомобілів. Частка дизельних кросоверів становить 20,4%, електромобілів — 8,7%, а авто з ГБО — 0,2%.

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Покращений бестселер: огляд нового кросовера Toyota RAV4 (фото)

Найпопулярніші кросовери в Україні цьогоріч незмінні — це Renault Duster і Toyota RAV4. Третє місце посів Hyundai Tucson.

Hyundai Tucson увійшов до трійки найпопулярніших кросоверів в Україні Фото: Hyundai

Топ 10 найпопулярніших нових кросоверів в Україні за 2026 рік:

Renault Duster — 2670 проданих авто. Toyota RAV4 — 1811 од. Hyundai Tucson — 1302 од. Toyota Land Cruiser Prado — 1003 од. Skoda Kodiaq — 943 од. Mazda CX5 — 910 од. Volkswagen Touareg — 854 од. Nissan Qashqai — 627 од. Skoda Karoq — 606 од. Kia Sportage — 552 од.

До речі, нещодавно на український ринок вийшов новий кросовер Volkswagen T-Roc.

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