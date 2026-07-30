Найпопулярніший клас авто: які кросовери купують українці в 2026 році (фото)
Кросовери домінують на українському авторинку в 2026 році. Серед них переважають бензинові та гібридні моделі.
За перше півріччя 2026 року в Україні продали 26,6 тис. нових кросоверів та позашляховиків, що на 0,3% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику оприлюднила асоціація "Укравтопром".
У 2026 році нові моделі підвищеної прохідності займають 80% українського авторинку. Найбільше серед них бензинових (37,8%) та гібридних (32,9%) автомобілів. Частка дизельних кросоверів становить 20,4%, електромобілів — 8,7%, а авто з ГБО — 0,2%.Важливо
Найпопулярніші кросовери в Україні цьогоріч незмінні — це Renault Duster і Toyota RAV4. Третє місце посів Hyundai Tucson.
Топ 10 найпопулярніших нових кросоверів в Україні за 2026 рік:
- Renault Duster — 2670 проданих авто.
- Toyota RAV4 — 1811 од.
- Hyundai Tucson — 1302 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 1003 од.
- Skoda Kodiaq — 943 од.
- Mazda CX5 — 910 од.
- Volkswagen Touareg — 854 од.
- Nissan Qashqai — 627 од.
- Skoda Karoq — 606 од.
- Kia Sportage — 552 од.
До речі, нещодавно на український ринок вийшов новий кросовер Volkswagen T-Roc.
Також Фокус розповідав про найкращі кросовери 2026 року.