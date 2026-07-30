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Самый популярный класс авто: какие кроссоверы покупают украинцы в 2026 году (фото)

Renault Duster
Renault Duster — самый популярный кроссовер в Украине | Фото: Renault

Кроссоверы доминируют на украинском авторынке в 2026 году. Среди них преобладают бензиновые и гибридные модели.

За первое полугодие 2026 года в Украине было продано 26,6 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику обнародовала ассоциация "Укравтопром".

Toyota RAV4
Спрос на Toyota RAV4 остается высоким
Фото: Toyota

В 2026 году новые модели повышенной проходимости занимают 80 % украинского авторынка. Больше всего среди них бензиновых (37,8%) и гибридных (32,9%) автомобилей. Доля дизельных кроссоверов составляет 20,4%, электромобилей — 8,7%, а автомобилей с ГБО — 0,2%.

Важно
Улучшенный бестселлер: обзор нового кроссовера Toyota RAV4 (фото)
Улучшенный бестселлер: обзор нового кроссовера Toyota RAV4 (фото)

Самые популярные кроссоверы в Украине в этом году остались прежними — это Renault Duster и Toyota RAV4. Третье место занял Hyundai Tucson.

Відео дня
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson вошел в тройку самых популярных кроссоверов в Украине
Фото: Hyundai

Топ-10 самых популярных новых кроссоверов в Украине за 2026 год:

  1. Renault Duster — 2670 проданных автомобилей.
  2. Toyota RAV4 — 1811 шт.
  3. Hyundai Tucson — 1302 шт.
  4. Toyota Land Cruiser Prado — 1003 шт.
  5. Skoda Kodiaq — 943 шт.
  6. Mazda CX-5 — 910 шт.
  7. Volkswagen Touareg — 854 шт.
  8. Nissan Qashqai — 627 шт.
  9. Skoda Karoq — 606 шт.
  10. Kia Sportage — 552 шт.

Кстати, недавно на украинский рынок вышел новый кроссовер Volkswagen T-Roc.

Также Фокус рассказывал о лучших кроссоверах 2026 года.