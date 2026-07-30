Самый популярный класс авто: какие кроссоверы покупают украинцы в 2026 году (фото)

Кроссоверы доминируют на украинском авторынке в 2026 году. Среди них преобладают бензиновые и гибридные модели.

За первое полугодие 2026 года в Украине было продано 26,6 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику обнародовала ассоциация "Укравтопром".

Спрос на Toyota RAV4 остается высоким Фото: Toyota

В 2026 году новые модели повышенной проходимости занимают 80 % украинского авторынка. Больше всего среди них бензиновых (37,8%) и гибридных (32,9%) автомобилей. Доля дизельных кроссоверов составляет 20,4%, электромобилей — 8,7%, а автомобилей с ГБО — 0,2%.

Важно

Улучшенный бестселлер: обзор нового кроссовера Toyota RAV4 (фото)

Самые популярные кроссоверы в Украине в этом году остались прежними — это Renault Duster и Toyota RAV4. Третье место занял Hyundai Tucson.

Відео дня

Hyundai Tucson вошел в тройку самых популярных кроссоверов в Украине Фото: Hyundai

Топ-10 самых популярных новых кроссоверов в Украине за 2026 год:

Renault Duster — 2670 проданных автомобилей. Toyota RAV4 — 1811 шт. Hyundai Tucson — 1302 шт. Toyota Land Cruiser Prado — 1003 шт. Skoda Kodiaq — 943 шт. Mazda CX-5 — 910 шт. Volkswagen Touareg — 854 шт. Nissan Qashqai — 627 шт. Skoda Karoq — 606 шт. Kia Sportage — 552 шт.

Кстати, недавно на украинский рынок вышел новый кроссовер Volkswagen T-Roc.

Также Фокус рассказывал о лучших кроссоверах 2026 года.