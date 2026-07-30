Самый популярный класс авто: какие кроссоверы покупают украинцы в 2026 году (фото)
Кроссоверы доминируют на украинском авторынке в 2026 году. Среди них преобладают бензиновые и гибридные модели.
За первое полугодие 2026 года в Украине было продано 26,6 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику обнародовала ассоциация "Укравтопром".
В 2026 году новые модели повышенной проходимости занимают 80 % украинского авторынка. Больше всего среди них бензиновых (37,8%) и гибридных (32,9%) автомобилей. Доля дизельных кроссоверов составляет 20,4%, электромобилей — 8,7%, а автомобилей с ГБО — 0,2%.Важно
Самые популярные кроссоверы в Украине в этом году остались прежними — это Renault Duster и Toyota RAV4. Третье место занял Hyundai Tucson.
Топ-10 самых популярных новых кроссоверов в Украине за 2026 год:
- Renault Duster — 2670 проданных автомобилей.
- Toyota RAV4 — 1811 шт.
- Hyundai Tucson — 1302 шт.
- Toyota Land Cruiser Prado — 1003 шт.
- Skoda Kodiaq — 943 шт.
- Mazda CX-5 — 910 шт.
- Volkswagen Touareg — 854 шт.
- Nissan Qashqai — 627 шт.
- Skoda Karoq — 606 шт.
- Kia Sportage — 552 шт.
Кстати, недавно на украинский рынок вышел новый кроссовер Volkswagen T-Roc.
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