Авторинок України почав друге півріччя з падіння: найпопулярніші марки і моделі (фото)
Попит на нові авто в Україні різко знизився влітку, проте окремі бренди продемонстрували суттєве зростання на ринку.
За липень українці придбали 5754 нових легкових автомобілі, що на 10,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року, проте дещо більше, аніж у червні. Статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Лідерство на ринку зберігає Toyota, яка продемонструвала зростання на 20%. На друге місце піднялася Skoda з ростом 24%, а третя позиція — у Volkswagen. Найбільший ріст продажів показали Mazda (+66%) та Suzuki (+39%), а найбільше падіння — BYD (-69%) і Renault (-47%).
Топ 10 найпопулярніших автобрендів на українському ринку в липні 2026 року:
- Toyota — 986 проданих авто (+20%).
- Skoda — 693 од. (+24%).
- Volkswagen — 444 од. (-10%).
- Renault — 345 од. (-47%).
- BMW — 308 од. (+17%).
- Hyundai — 298 од. (+0%).
- Mazda — 259 од. (+66%).
- BYD — 229 од. (-69%).
- Suzuki — 194 од. (+39%)
- Audi — 156 од. (-38%).
Найпопулярніше авто в Україні — кросовер Toyota RAV4. Якраз у липні на нашому ринку стартували продажі нового його покоління.
Усього за сім місяців 2026 року в Україні продали 38,8 тис. нових легкових авто, що на 1% менше, аніж за аналогічний період минулого року.
Раніше Фокус розповідав, що в Україні зростає попит на кросовери з пробігом.
Також ми писали, що на українському ринку обвалилися продажі китайських авто.