Авторинок України почав друге півріччя з падіння: найпопулярніші марки і моделі (фото)

Попит на нові авто в Україні різко знизився влітку, проте окремі бренди продемонстрували суттєве зростання на ринку.

За липень українці придбали 5754 нових легкових автомобілі, що на 10,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року, проте дещо більше, аніж у червні. Статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Лідерство на ринку зберігає Toyota, яка продемонструвала зростання на 20%. На друге місце піднялася Skoda з ростом 24%, а третя позиція — у Volkswagen. Найбільший ріст продажів показали Mazda (+66%) та Suzuki (+39%), а найбільше падіння — BYD (-69%) і Renault (-47%).

Toyota RAV4 — найпопулярніша модель липня Фото: Toyota

Топ 10 найпопулярніших автобрендів на українському ринку в липні 2026 року:

Toyota — 986 проданих авто (+20%). Skoda — 693 од. (+24%). Volkswagen — 444 од. (-10%). Renault — 345 од. (-47%). BMW — 308 од. (+17%). Hyundai — 298 од. (+0%). Mazda — 259 од. (+66%). BYD — 229 од. (-69%). Suzuki — 194 од. (+39%) Audi — 156 од. (-38%).

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Покращений бестселер: огляд нового кросовера Toyota RAV4 (фото)

Найпопулярніше авто в Україні — кросовер Toyota RAV4. Якраз у липні на нашому ринку стартували продажі нового його покоління.

Усього за сім місяців 2026 року в Україні продали 38,8 тис. нових легкових авто, що на 1% менше, аніж за аналогічний період минулого року.

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Раніше Фокус розповідав, що в Україні зростає попит на кросовери з пробігом.

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