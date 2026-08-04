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Авторинок України почав друге півріччя з падіння: найпопулярніші марки і моделі (фото)

продажі нових авто
Продажі нових авто в Україні суттєво знизилися у липні | Фото: Freepik

Попит на нові авто в Україні різко знизився влітку, проте окремі бренди продемонстрували суттєве зростання на ринку.

За липень українці придбали 5754 нових легкових автомобілі, що на 10,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року, проте дещо більше, аніж у червні. Статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Лідерство на ринку зберігає Toyota, яка продемонструвала зростання на 20%. На друге місце піднялася Skoda з ростом 24%, а третя позиція — у Volkswagen. Найбільший ріст продажів показали Mazda (+66%) та Suzuki (+39%), а найбільше падіння — BYD (-69%) і Renault (-47%).

Toyota RAV4
Toyota RAV4 — найпопулярніша модель липня
Фото: Toyota

Топ 10 найпопулярніших автобрендів на українському ринку в липні 2026 року:

  1. Toyota — 986 проданих авто (+20%).
  2. Skoda — 693 од. (+24%).
  3. Volkswagen — 444 од. (-10%).
  4. Renault — 345 од. (-47%).
  5. BMW — 308 од. (+17%).
  6. Hyundai — 298 од. (+0%).
  7. Mazda — 259 од. (+66%).
  8. BYD — 229 од. (-69%).
  9. Suzuki — 194 од. (+39%)
  10. Audi — 156 од. (-38%).
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Покращений бестселер: огляд нового кросовера Toyota RAV4 (фото)
Покращений бестселер: огляд нового кросовера Toyota RAV4 (фото)

Найпопулярніше авто в Україні — кросовер Toyota RAV4. Якраз у липні на нашому ринку стартували продажі нового його покоління.

Усього за сім місяців 2026 року в Україні продали 38,8 тис. нових легкових авто, що на 1% менше, аніж за аналогічний період минулого року.

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Раніше Фокус розповідав, що в Україні зростає попит на кросовери з пробігом.

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