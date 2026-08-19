Водієві, який врізався в зупинку в Києві, оголосили про підозру: що йому загрожує

23-річному водієві автомобіля Volkswagen Golf, який сьогодні, порушивши правила дорожнього руху, врізався в зупинку з людьми у Солом'янському районі Києва, оголошено про підозру.

Його підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі двох осіб, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Йдеться про ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Водієві інкримінують порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб Фото: Прокуратура Києва

Правоохоронці встановили, що водій рухався смугою, призначеною для громадського транспорту, з боку вулиці Єреванської у напрямку вулиці Уманської. Під час спроби переїхати на іншу смугу він допустив бічне зіткнення з маршрутним автобусом "Богдан", що рухався попереду.

Внаслідок зіткнення легковий автомобіль втратив керування та вилетів на зупинку громадського транспорту, де в той час перебували люди.

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Фото: Прокуратура Києва Фото: Прокуратура Києва Фото: Прокуратура Києва Фото: Прокуратура Києва Фото: Прокуратура Києва

У результаті ДТП загинули 35-річна та 52-річна жінки. Поранення отримали 24-річний та 33-річний чоловіки, 67-річна жінка та 18-річна дівчина. Їх госпіталізували у стані різного ступеня тяжкості.

Водія затримали. На момент аварії він був тверезий.

Наразі вирішується питання щодо застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За словами начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, у цій трагедії є одна "важлива деталь".

"За одне перехрестя від місця трагедії, на Чоколівському бульварі, 24 встановлено камеру автоматичної фіксації. Цього разу вона не зафіксувала перевищення швидкості цим автомобілем", — написав він.

За словами поліцейського, ця подія знову висвітлила два важливі питання: наскільки адекватна відповідальність за перевищення швидкості та систематичні порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, момент ДТП потрапив у камери відеоспостереження.

Аварія сталася неподалік від місця, де в червні внаслідок ДТП вже загинули четверо людей.