Водителю, влетевшему в остановку в Киеве, объявили о подозрении: что ему грозит

23-летнему водителю автомобиля Volkswagen Golf, который сегодня, нарушив правила дорожного движения, врезался в остановку с людьми в Соломенском районе Киева, объявлено о подозрении.

Его подозревают в нарушении ПДД, что привело к гибели двух человек, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Речь идет о ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Водителю инкриминируют нарушение ПДД, повлекшее гибель нескольких человек Фото: Прокуратура Киева

Правоохранители установили, что водитель двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта, со стороны улицы Ереванской в ​​направлении улицы Уманской. При попытке перестроиться в другую полосу он допустил боковое столкновение с едущим впереди маршрутным автобусом "Богдан".

В результате удара легковой автомобиль потерял управление и вылетел на остановку общественного транспорта, где в то время находились люди.

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Фото: Прокуратура Киева Фото: Прокуратура Киева Фото: Прокуратура Киева Фото: Прокуратура Киева Фото: Прокуратура Киева

В результате ДТП погибли 35-летняя и 52-летняя женщины. Ранения получили 24-летний и 33-летний мужчины, 67-летняя женщина и 18-летняя девушка. Их госпитализировали в состоянии разной степени тяжести.

Водителя задержали. На момент аварии он был трезв.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

По словам начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, в этой трагедии есть одна "важная деталь".

"За один перекресток от места трагедии, на Чоколовском бульваре, 24 установлена ​​камера автоматической фиксации. В этот раз она не зафиксировала превышение скорости на этом автомобиле", — написал он.

По словам полицейского, случившееся снова подняло на поверхность два важных вопроса: насколько адекватна ответственность за превышение скорости, и систематические нарушения ПДД.

Напомним, момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

Авария случилась недалеко от места, где в июне в результате ДТП уже погибли четыре человека.