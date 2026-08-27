Mitsubishi розширить лінійку автомобілів для одного з ринків: шість моделей замість чотирьох

Японський автовиробник Mitsubishi Motors планує розширити свою лінійку автомобілів у США з чотирьох моделей, що є на сьогодні, до шести у 2027 році.

До модельного ряду увійдуть Outlander Sport, Eclipse Cross, Outlander, Outlander Plug-in Hybrid, абсолютно новий Eclipse Sportback EV, а також варіант Outlander із підвищеною прохідністю, що готується до випуску і назва якого буде оголошена найближчими місяцями, повідомляється на сайті автовиробника.

Eclipse Sportback EV з'явиться на ринку восени 2026 року, а за ним у першому кварталі 2027 року вийде позашляховий варіант Outlander.

Кросовер Eclipse Sportback EV 2027

Оскільки попит з боку клієнтів продовжує зміщуватися в бік більш міцних та універсальних автомобілів, Mitsubishi Motors розширить свій асортимент за рахунок автомобілів, орієнтованих на пригоди та позашляховиків.

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У рамках цієї стратегії Mitsubishi Motors також має намір повернутися у сегмент пікапів у Північній Америці завдяки співпраці з Nissan, ще більше розширивши охоплення та значущість бренду на ринку США.

Оновлення та розширення модельного ряду — один із чотирьох пунктів оновленого плану Mitsubishi Motors Momentum 2030, який було розроблено з метою збільшення частки бренду на ринку США та зміцнення його позицій у сегментах "надійних та універсальних продуктів", що швидко розвиваються.

Три інші пункти — це електрифікація, модернізована модель роздрібних продажів, а також розширення мережі та стабільне зростання продажів.

Нагадаємо, що на початку місяця було представлено новий Mitsubishi ASX.

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