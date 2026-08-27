Mitsubishi расширит линейку авто для одного из рынков: шесть моделей вместо четырех

Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors планирует расширить свою линейку автомобилей в США с четырех моделей сегодня до шести в 2027 году.

В линейку войдут Outlander Sport, Eclipse Cross, Outlander, Outlander Plug-in Hybrid, совершенно новый Eclipse Sportback EV, а также готовящийся к выпуску вариант Outlander повышенной проходимости, название которого будет объявлено в ближайшие месяцы, сообщается на сайте автопроизводителя.

Eclipse Sportback EV будет запущен осенью 2026 года, за ним последует внедорожный вариант Outlander в первом квартале 2027 года.

Кроссовер Eclipse Sportback EV 2027

Поскольку спрос со стороны клиентов продолжает смещаться в сторону более прочных и универсальных автомобилей, Mitsubishi Motors расширит свой портфель за счет ориентированных на приключения и внедорожных автомобилей.

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В рамках этой стратегии Mitsubishi Motors также намерена вернуться в сегмент пикапов в Северной Америке благодаря сотрудничеству с Nissan, еще больше расширив охват и значимость бренда на рынке США.

Обновление и расширение модельного ряда — один из четырех пунктов обновленного плана Mitsubishi Motors Momentum 2030, который был разработан для увеличения доли бренда на рынке США и укрепления его позиций в растущих сегментах "надежных и универсальных продуктов".

Три остальных пункта — это электрификация, модернизированная модель розничных продаж, а также расширение сети и устойчивый рост продаж.

Напомним, в начале месяца был представлен представлен новый Mitsubishi ASX.

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