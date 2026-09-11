Проїдуть понад 400 тисяч км: названо найнадійніші марки автомобілів (фото)

Автомобілі Toyota мають майже 20% шансів проїхати близько 402 тисяч км. Марка очолила рейтинг iSeeCars за довговічністю автомобілів.

Про це повідомили у виданні Motor1 з посиланням на нове дослідження iSeeCars.

До четвірки лідерів також увійшли Lexus, Honda та Acura, причому всі вони випередили середній показник по ринку — 5,4%.

Toyota Sienna Фото: Вікіпедія

"Досягнення позначки у 400 000 км — надзвичайно високий показник для будь-якого автомобіля, тому різниця між чотирма брендами з найвищими результатами має значення", — сказав виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер.

За даними дослідження, автомобілі Toyota мають 19,7% шансів досягти пробігу близько 402 тис. км. Для Lexus цей показник становить 14,4%, Honda — 13,3%, а Acura — 9,5%.

Honda Фото: Honda

Серед масових брендів також добре показали себе GMC із показником 5,8%, Mazda — 5,3%, Ram — 4,2%, Ford — 4,1% та Chevrolet — 3,6%. Водночас німецькі преміальні марки опинилися значно нижче: BMW та Audi мають по 0,5% шансів досягти близько 402 тис. км, а Mercedes-Benz — 2,6%.

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Acura RDX Фото: Acura

Найнижчі показники у рейтингу мають Mini та Maserati — 0%. Jaguar також отримав 0%, а у Fiat показник становить 0,2%. Porsche має 0,3%, Land Rover — 0,4%, Hyundai, Kia та Mitsubishi — по 0,8%.

Брауер зазначив, що нижчі показники преміальних автомобілів не обов'язково свідчать про їхню гіршу якість.

"Низька ймовірність для Porsche більше відображає менше використання автомобілів власниками Porsche, ніж брак якості чи довговічності", — пояснив він.

Нещодавно в Києві помітили рідкісний автомобіль Toyota, який конкурує з BMW M5.

Раніше Фокус розповідав про компактний Mercedes потужністю 360 к. с., який також помітили на українських дорогах.