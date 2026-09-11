Водія автобуса із 43-річним стажем оштрафували за повільну їзду

Водій туристичного автобуса Карл К., який має 43-річний стаж водіння, отримав штраф у розмірі 150 євро.

Чоловіка, який майже щодня возить туристичні групи Віднем (Австрія), оштрафували за "занадто повільну їзду" у зоні обмеження швидкості 50 км/год, повідомляє BILD.

Інцидент стався на вулиці Опернрінг, навпроти Музею історії мистецтв.

68-річний водій описує ситуацію так: він повільно під’їжджав до перехрестя, оскільки горіло червоне світло світлофора. У цей момент поліцейський жестом дав йому зрозуміти, що потрібно їхати швидше. Незабаром після цього водій отримав постанову про накладення штрафу в розмірі 150 євро. Причиновю вказали "занадто повільний рух, що створив перешкоди для решти транспорту".

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Карл категорично не згоден із таким покаранням.

"Такого раніше ніколи не траплялося", — каже досвідчений водій.

За його словами, він не може просто постійно "мчати" містом зі швидкістю 50 км/год, адже під час екскурсії йому потрібно показувати туристам Відень. До того ж численні туристичні електромобілі тут постійно їздять зі швидкістю 10–20 км/год.

Карл має намір оскаржити штраф — зокрема, й тому, що в постанові ніде не зазначено, з якою саме швидкістю насправді рухався водій.

У коментарі журналістам в автоклубі ÖAMTC відповіли, що швидкість руху завжди має відповідати конкретним дорожнім умовам. При цьому враховуються такі фактори, як дорожня ситуація чи стан проїжджої частини.

Отже, уповільнення руху під час наближення до світлофора, який забороняє рух, може бути поважною причиною для зниження швидкості.

Однак зниження швидкості лише з метою показати туристам щось або надати пояснення під час поїздки не є достатньою підставою і може призвести до накладення штрафу, якщо це створює перешкоди для решти транспорту.

Нагадаємо, у Києві поліцейські зупинили BMW, який "мчав" містом зі швидкістю 192 км/год.

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