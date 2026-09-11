Водителя автобуса с 43-летним стажем оштрафовали за то, что ездил слишком медленно

Водитель туристического автобуса Карл. К., стаж которого за рулем составляет 43 года, получил штраф в размере 150 евро.

Мужчину, который почти каждый день возит туристические группы по Вене (Австрия), оштрафовали за "слишком медленную езду" в зоне ограничения скорости 50 км/ч, сообщает BILD.

Инцидент произошел на улице Опернринг, напротив Музея истории искусств.

68-летний водитель описывает ситуацию так: он медленно подъезжал к перекрестку, так как горел красный свет светофора. В этот момент полицейский жестом дал ему понять, что нужно ехать быстрее. Вскоре после этого водитель получил постановление о штрафе в размере 150 евро. В качестве причины было указано "слишком медленное движение, создавшее помехи для остального транспорта".

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Карл категорически не согласен с таким наказанием.

"Такого никогда раньше не случалось", — говорит опытный водитель.

По его словам, он не может просто постоянно "мчаться" по городу со скоростью 50 км/ч, ведь во время экскурсии ему нужно показывать туристам Вену. К тому же, многочисленные туристические электромобили тут постоянно ездят со скоростью 10–20 км/ч.

Карл намерен обжаловать штраф — в частности, и потому, что в постановлении нигде не зафиксировано, с какой именно скоростью на самом деле ехал водитель.

В комментарии журналистам в автоклубе ÖAMTC ответили, что скорость движения всегда должна соответствовать конкретным дорожным условиям. При этом учитываются такие факторы, как дорожная обстановка или состояние проезжей части.

Таким образом, замедление движения при приближении к сигналу светофора, запрещающему движение, может служить уважительной причиной для снижения скорости.

Однако снижение скорости лишь для того, чтобы показать туристам что-либо или дать пояснения во время поездки, не является достаточным основанием и может повлечь за собой штраф, если это создает помехи для остального транспорта.

Напомним, в Киеве полицейские остановили BMW, "летевший" по городу 192 км/ч.

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