"Летела" по трассе: суд наказал отца восьмилетней девочки, которая самостоятельно управляла авто (видео)

Суд Пустомытовского районного суда Львовской области наказал водителя, который фигурировал на скандальном видео с несовершеннолетним ребенком за рулем. Мужчину оштрафовали за плохое выполнение родительских обязанностей. На видео, распространенном в соцсети, видим, как двое детей без взрослых сидят в автомобиле, который помчался вперед по пустой трассе.

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О скандале с водителем написало медиа Zahid.net, которое ссылалось на постановление в Государственном реестре судебных решений.

Медиа рассказало о постановлении по делу №450/1928/25, которое появилось 2 июня. В постановлении говорится об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 КУоАП (невыполнение родительских обязанностей). Возможное наказание по этой статье — штраф от 850 до 1 700 грн. Фигурант, обозначенный в документе как Лицо_1, — это житель села Хоросно Юрий Микитка, написали журналисты. Мужчина признан виновным в совершении правонарушения. Согласно постановлению суда, наказание — минимально возможный штраф 850 грн и "плюс" 610 судебного сбора.

Скандал с водителем авто — детали

Суд отреагировал на событие, которое произошло в начале мая 2025 года, рассказало медиа на основе материалов дела и видео из сети. На странице Instagram пользователя с ником yura_ideal появилась запись, на которой фигурировали двое детей внутри красного авто Volvo C30. В документах указано, что видео записано на трассе С-4903 возле села Хоросно Львовской области около 20 часов 2 мая 2025 года. За рулем — восьмилетняя девочка Софийка, рядом с ней — шестилетний мальчик. Видим, как мужчина (28-летний Никитка) говорит девочке, когда давить на тормоз, а когда на газ. Потом он поворачивает ключ зажигания и автомобиль рвется вперед. Также слышно, как отец хвалит дочь, говорит, что она "молодец", просит остановиться, но та не останавливается. Между тем в соцсети мужчина написал, что таким образом способом учил девочку управлять автомобилем.

"Учу дочь водить авто и тут началось! Софийка, 7 лет, нажала на газ — и не останавливается! Я кричу, бегу за ней, а в голове: "Что я натворил?" Что будет дальше? Жми play — и сам увидишь! Этот день мы точно не забудем", — говорится в сообщении.

Между тем на событие отреагировала Патрульная полиция Львовской области, напомнили журналисты. Правоохранители написали в Facebook, что по факту правонарушения начали искать мужчину, который посадил несовершеннолетнюю за руль. Также полиция написала, что речь идет о двух нарушениях: ч. 2 ст. 126 (разрешение управлять авто человеку без прав) и ч. 1 ст. 184 (невыполнение родительских обязанностей). В сети не нашлось информации, оштрафовали ли водителя по ст. 126 (штраф 3 400 грн).

Отметим, в апреле 2024 года произошел похожий скандал с водителем, который пустил за руль несовершеннолетнюю. Событие произошло во Львове. На видео из соцсетей — девочка, которая везла отца домой, управляя машиной на улице, полной других автомобилей. Патрульная полиция сообщила, что отыскала фигуранта и оформила постановление о правонарушении.

Напоминаем, в апреле 2025 года киевские патрульные составили протокол на Александра Алиева, который нарушал правила дорожного движения и нецензурно выражался.