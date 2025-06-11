"Мчала" трасою: суд покарав батька восьмирічної дівчинки, яка самостійно кермувала авто (відео)

Пустомитівський районний суд Львівської області покарав водія, який фігурував на скандальному відео з неповнолітньою дитиною за кермом. Чоловіка оштрафували через погане виконання батьківських обов'язків. На відео, поширеному у соцмережі, бачимо, як двоє дітей без дорослих сидять в автомобілі, яке помчало вперед порожньою трасою.

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Про скандал з водієм написало медіа Zahid.net, яке посилалось на постанову у Державному реєстрі судових рішень.

Медіа розповіло про постанову у справі №450/1928/25, яка з'явилась 2 червня. У постанові ідеться про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьківських обов'язків). Можливе покарання за цією статтею — штраф від 850 до 1 700 грн. Фігурант, позначений у документі як Особа_1, — це житель села Хоросно Юрій Микитка, написали журналісти. Чоловіка визнано винуватим у вчиненні правопорушення. Згідно з постановою суду, покарання — мінімально можливий штраф 850 грн та "плюс" 610 грн судового збору.

Скандал з водієм авто — деталі

Суд відреагував на подію, яка сталась на початку травня 2025 року, розповіло медіа на основі матеріалів справи та відео з мережі. На сторінці Instagram користувача з ніком yura_ideal з'явився запис, на якому фігурували двоє дітей всередині червоного авто Volvo C30. У документах вказано, що відео записане на трасі С-4903 біля села Хоросно Львівської області приблизно о 20 год 2 травня 2025 року. За кермом — восьмирічна дівчинка Софійка, поруч з нею — шестирічний хлопчик. Бачимо, як чоловік (28-річний Микита) говорить дівчинці, коли тиснути на гальма, а коли на газ. Тоді він повертає ключ запалювання та автомобіль рветься вперед. Також чути, як батько хвалить дочку, говорить, що вона "молодець", просить зупинитись, але та не спиняється. Тим часом у соцмережі чоловік написав, що таким способом вчив дівчинку керувати автомобілем.

"Вчу доньку водити авто і тут почалося! Софійка, 7 років, натиснула на газ — і не зупиняється! Я кричу, бігом за нею, а в голові: "Що я накоїв?" Що буде далі? Тисни play — і сам побачиш! Цей день ми точно не забудемо", — ідеться у дописі.

Тим часом на подію відреагувала Патрульна поліція Львівської області, нагадали журналісти. Правоохоронці написали у Facebook, що за фактом правопорушення почали шукати чоловіка, який посадив неповнолітню за кермо. Також поліція написала, що ідеться про два порушення: ч. 2 ст. 126 (дозвіл керувати авто людині без прав) та ч. 1 ст. 184 (невиконання батьківських обов'язків). У мережі не відшукалось інформації, чи оштрафували водія за ст. 126 (штраф 3 400 грн).

Зазначимо, у квітні 2024 року стався схожий скандал з водієм, який пустив за кермо неповнолітню. Подія сталась у Львові. На відео з соцмереж — дівчинка, яка везла батька додому, керуючи машиною на вулиці, повній інших автомобілів. Патрульна поліція повідомила, що відшукала фігуранта та оформила постанову про правопорушення.

Нагадуємо, у квітні 2025 року київські патрульні склали протокол на Олександра Алієва, який порушував правила дорожнього руху та нецензурно висловлювався.