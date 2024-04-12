Батько дозволив дитині вести машину: Патрульна поліція почала пошуки (відео)

Невідомий чоловік повертався додому на автомобілі, а водієм виступала його неповнолітня дочка. Поліція хотіла б його покарати, але поки що не знайшла.

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Дев'ятирічна дівчинка їхала за кермом автомобіля, який рухався вулицями на околиці Львова. Поруч з нею сидів батько, який тішився умінням доньки, яка не отримала водійського посвідчення. На подію відреагувала Патрульна поліція Львівської області, але поки що покарати порушника не змогла. Про подію, яка сталась на львівських вулицях, розповіли на порталі Zaxid.net.

На порталі опублікували відео, яке невідомий користувач розмістив у соцмережах. Відео знімає бородатий чоловік, який сидить на пасажирському сидінні автомобіля. В ногах у нього сховався пес. Поруч, за кермом — 9-річна дочка. Чути, як чоловік радіє, що його везе додому неповнолітня дитина.

"Так, пацани, потрібно жити. Щоб я сидів спокійно збоку. І доця мене з 9 років везла додому. Оце рівень", — говорить львів'янин.

Також чути, як дівчинку заохочують і радять, як себе поводити за кермом. Фігурант відео впевнений, що через рік дитина буде готова до складніших завдань.

"Їдь у своєму ряду і не зупиняйся. Вирівнюйся, і щоб тебе ніхто не обганяв. Умнічка, молодець, татова доця. Ще рік і на гонки!" — сказав він.

Тим часом дівчинка керує автомобілем, лякаючись, коли її обганяє інший транспортний засіб.

Журналісти розповіли, що за будинками за вікном авто впізнали місцевість, де їхав автомобіль. Він рухався у Львові по вулиці Вернадського у напрямку "Арени Львів" до вулиці Стрийської. Вулиці — на південній околиці міста. Марку автомобіля встановити не вдалось, — пояснюється у статті.

Події у Львові — деталі

Зазначимо, на порталі повідомили про реакцію правоохоронців на відео, опубліковане у мережі. Представники Патрульної поліції Львівської області заявили, що хочуть відшукати чоловіка, який дозволив дитині сісти за кермо. Планують притягнути фігуранта до адміністративної відповідальності. Яке саме правило порушив львів'янин, вони не пояснили.

"Вживаються заходи щодо встановлення особи для подальшого складання адміністративних матеріалів", — процитували журналісти слова патрульних.

На сторінці Facebook Патрульної поліції Львівської області немає коментарів щодо інциденту. Тому поки що не відомо, як просуваються пошуки власника авто.

Нагадуємо, 12 квітня стало відомо про смертельну ДТП у Львові. Як розповіли ЗМІ, п'ятеро чоловіків на повній швидкості врізались у дерево. Напередодні у мережі опублікували кадри, зняті на місці ДТП під Києвом, коли за кермом авто міг бути суддя Олексій Тандир.