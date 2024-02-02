Хочеш у ЗСУ — звільняйся: у Раді пояснили, як мобілізувати поліцейських

Працівники Нацполіції не є військовослужбовцями і мають спеціальні звання. На поліцейського в армії чекає суттєве пониження в ранзі, заявив голова комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

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Верховна Рада України отримала нову версію законопроєкту про мобілізацію, згідно з якою держслужбовці та силовики позбавляються гарантованої відстрочки від призову в армію. Бронь держслужбовцям категорії "Б" і "В" і працівникам силових структур належить на рівні максимум 50% від кількості всіх військовозобов'язаних. Але є нюанси в законному переведенні працівників поліції в армію, заявив Фокусу голова комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

Якщо законопроєкт ухвалять, служити до ЗСУ підуть співробітники Бюро економічної безпеки, Держбюро розслідувань, Державної виконавчої служби, прокуратури, Національного антикорупційного бюро, Служби судової охорони, патронатної служби та Національної поліції.

"Поліцейські не є військовослужбовцями. У законний спосіб не можна переводити працівників поліції з офіцерськими званнями до ЗСУ зі збереженням їхніх звань", — вказав політик на особливість.

Поліцейські мають спеціальні звання і бажаючі вступити до Збройних сил мають звільнитися з Нацполіції. У такому разі, поліцейські з офіцерським званням отримають військове звання рядовий або відповідно до звання, отриманого під час служби в армії, навчання на військовій кафедрі перед роботою в поліції.

"Цей варіант є робочим, ним користуються ті, хто хоче стати частиною армії", — запевняє Завітневич.

Нардеп нагадав, що у складі Сил оборони України на фронті успішно воює об'єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють".

Що стосується держслужбовців, їхні відомства мають продовжити бронювання. Без цього всі вони підлягатимуть мобілізації на загальних підставах. Куди направлять служити призваних до лав ЗСУ держслужбовців і поліцейських, вирішить вище військове керівництво України, підсумував він.

Детальніше про можливу мобілізацію держслужбовців і силовиків читайте в матеріалі Фокуса "Кого начальник пошле. Чому тотальна мобілізація держслужбовців і силовиків породить корупцію у відомствах".

Нагадаємо, відстрочку від призову до ЗСУ в період загальної мобілізації можуть отримати абітурієнти та студенти денної або дуальної форм навчання.

Новий законопроєкт про мобілізацію також пропонує три види покарань для тих, хто проігнорує виклики до військкоматів. ТЦК може подати до суду, якщо військовозобов'язаний не прийшов протягом 10 днів після отримання в електронній або паперовій формі листа з вимогою з'явитися.