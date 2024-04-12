Отец позволил ребенку вести машину: Патрульная полиция начала поиски (видео)

Неизвестный мужчина возвращался домой на автомобиле, а водителем выступала его несовершеннолетняя дочь. Полиция хотела бы его наказать, но пока что не нашла.

Related video

Девятилетняя девочка ехала за рулем автомобиля, который двигался по улицам на окраине Львова. Рядом с ней сидел отец, который радовался умением дочери, не получившей водительского удостоверения. На происшествие отреагировали Патрульная полиция Львовской области, но пока что наказать нарушителя не смогла. О событии, которое произошло на львовских улицах, рассказали на портале Zaxid.net.

На портале опубликовали видео, которое неизвестный пользователь разместил в соцсетях. Видео снимает бородатый мужчина, который сидит на пассажирском сиденье автомобиля. В ногах у него спрятался пес. Рядом, за рулем — 9-летняя дочь. Слышно, как мужчина радуется, что его везет домой несовершеннолетний ребенок.

"Вот так, пацаны, нужно жить. Чтобы я сидел спокойно сбоку. И дочь меня с 9 лет везла домой. Вот это уровень", — говорит львовянин.

Также слышно, как девочку поощряют и советуют, как себя вести за рулем. Фигурант видео уверен, что через год ребенок будет готов к более сложным задачам.

"Езжай в своем ряду и не останавливайся. Выравнивайся, и чтобы тебя никто не обгонял. Умничка, молодец, папина дочка. Еще год и на гонки!" — сказал он.

Тем временем девочка управляет автомобилем, пугаясь, когда ее обгоняет другое транспортное средство.

Журналисты рассказали, что по домам за окном авто узнали местность, где ехал автомобиль. Он двигался во Львове по улице Вернадского в направлении "Арены Львов" до улицы Стрыйской. Улицы — на южной окраине города. Марку автомобиля установить не удалось, — объясняется в статье.

События во Львове — детали

Отметим, на портале сообщили о реакции правоохранителей на видео, опубликованное в сети. Представители Патрульной полиции Львовской области заявили, что хотят отыскать мужчину, который позволил ребенку сесть за руль. Планируют привлечь фигуранта к административной ответственности. Какое именно правило нарушил львовянин, они не объяснили.

"Принимаются меры по установлению личности, для дальнейшего составления административных материалов", — процитировали журналисты слова патрульных.

На странице Facebook Патрульной полиции Львовской области нет комментариев относительно инцидента. Поэтому пока не известно, как продвигаются поиски владельца авто.

Напоминаем, 12 апреля стало известно о смертельном ДТП во Львове. Как рассказали СМИ, пятеро мужчин на полной скорости врезались в дерево. Накануне в сети опубликовали кадры, снятые на месте ДТП под Киевом, когда за рулем авто мог быть судья Алексей Тандыр.