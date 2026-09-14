Toyota знову відклала випуск електричного Highlander: що запропонують натомість

Японський автогігант Toyota вдруге відклав виробництво Highlander п'ятого покоління, який випускатиметься виключно в електричній версії.

Якщо спочатку дебют Highlander EV планувався на кінець цього року, то тепер орієнтовна дата серійного виробництва переноситься на перший квартал 2027 року, пише Autoevolution. Модель з’явиться на ринку як автомобіль 2028 модельного року.

Виробництво автомобіля планувалося на заводі Toyota Motor Manufacturing Kentucky (TMMK) у Джорджтауні (штат Кентуккі).

Причини затримки у компанії не озвучували.

Щоб компенсувати виниклу прогалину, японський автовиробник вирішив продовжити виробництво поточних бензинових та гібридних версій Highlander (модельного року 2026) до грудня 2026 року.

Що відомо про Highlander EV

Оскільки Toyota повністю відмовляється від бензинових та гібридних версій Highlander, електричний кросовер із трьома рядами сидінь було повністю перероблено для п’ятого покоління.

Видео дня

Покупці зможуть замовити автомобіль у шести- або семимісному варіанті. Буде запропоновано два варіанти акумуляторних батарей. Базова версія матиме передній привід, потужність 221 к.с., батарею ємністю 77 кВт·год і запас ходу 462 км.

Таку ж батарею встановлюватимуть і на повнопривідну версію потужністю 338 к.с., що здатна проїхати до 435 км без підзарядки.

Топова модифікація Highlander EV отримає найємніший акумулятор (95,8 кВт·год) та двигун потужністю 338 к.с., що забезпечують розрахунковий запас ходу 11 км. Ця конфігурація буде доступна з повним приводом.

Інтер'єр кросовера виконаний у стилі салону Toyota RAV4 нового покоління. Кросовер отримав 12,3-дюймову цифрову панель приладів та 14-дюймовий центральний сенсорний екран.

Зазначимо, що найбільший кросовер Nissan кинув виклик Toyota Highlander.

Також ми писали про те, як виглядає аналог Toyota Highlander та Kia Sorento від MG.