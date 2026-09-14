Toyota вновь отложила выпуск электрического Highlander: что предложат взамен

Японский автогигант Toyota второй раз отложил производство Highlander пятого поколения, который будет выпускаться исключительно в электрической версии.

Если сначала дебют Highlander EV планировался в конце этого года, то теперь ориентировочная дата серийного производства сдвигается на первый квартал 2027-го, пишет Autoevolution. Модель выйдет на рынок как автомобиль 2028 модельного года.

Производить автомобиль планировалось на заводе Toyota Motor Manufacturing Kentucky (TMMK) в Джорджтауне (штат Кентукки).

Причин задержки в компании не озвучивали.

Чтобы компенсировать возникший пробел, японский автопроизводитель решил продлить производство текущих бензиновых и гибридных версий Highlander (модельного года 2026) до декабря 2026 года.

Что известно о Highlander EV

Поскольку Toyota полностью отказывается от бензиновых и гибридных версий Highlander, электрический кроссовер с тремя рядами сидений был полностью переработан для пятого поколения.

Видео дня

Покупатели смогут заказать автомобиль в шести- или семиместном исполнении. Будут предложены два варианта аккумуляторных батарей. Базовая версия получит передний привод, мощность 221 л.с., батарею емкостью 77 кВт·ч и запас хода 462 км.

Такая же батарея будет устанавливаться и на полноприводную версию мощностью 338 л.с., способную проехать до 435 км без подзарядки.

Топовая модификация Highlander EV получит самую емкую батарею (95,8 кВт·ч) и двигатель мощностью 338 л.с., обеспечивающие расчетный запас хода 11 км. Эта конфигурация будет доступна с полным приводом.

Интерьер кроссовера выдержан в духе салона Toyota RAV4 нового поколения. Кроссовер получил 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 14-дюймовый центральный тачскрин.

Отметим, что самый большой кроссовер Nissan бросил вызов Toyota Highlander.

Также мы писали, как выглядит аналог Toyota Highlander и Kia Sorento от MG.