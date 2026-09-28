Рідкісний Bentley за 15 мільйонів помітили в Києві: що відомо про розкішний кросовер (фото)

У Києві сфотографували Bentley Bentayga Azure — один із найдорожчих і найрозкішніших кросоверів на українському ринку, вартість якого починається від 15,4 мільйона гривень.

Ексклюзивний автомобіль привернув увагу двоколірним фарбуванням кузова з синьою основою та світлим верхом, а його світлини опублікували на Instagram-сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a.

Оаза комфорту та натхнення Лазуровим Берегом

Назва модифікації Azure натхненна мальовничим Лазуровим Узбережжям (Côte d’Azur), а сама лінійка створена з особливим акцентом на затишок, релакс та відчуття "wellbeing" для водія й пасажирів.

На відміну від спортивних модифікацій, версія Azure пропонує:

Особливі сидіння: ергономічні крісла з розширеним набором комфортних функцій та масажем;

Систему Bentley Dynamic Ride: активне придушення кренів для збереження ідеальної плавності ходу;

Повнокероване шасі: полегшує маневрування у місті та гарантує максимальну стабільність на трасі;

Спокійні та гармонійні палітри: вишукані кольорові схеми інтер'єру й кузова, підібрані для створення атмосфери умиротворення.

Видео дня

Bentley Bentayga Azure у Києві Фото: Topcars UA

Динаміка спорткара під капотом

Попри статус комфортного круїзера та вражаючу масу понад 2,4 тонни, автомобіль має вражаючі динамічні характеристики:

Двигун: 4,0-літровий бензиновий V8 із подвійним турбонаддувом (Twin-Turbo);

Потужність: 550 к.с. та 770 Нм максимального крутного моменту;

Трансмісія: 8-ступенева автоматична коробка передач і система повного приводу;

Розгін 0–100 км/год: 4,5 секунди;

Максимальна швидкість: 290 км/год;

Габарити: довжина — 5125 мм, колісна база — 2995 мм.

Офіційна стартова ціна нової такої моделі в Україні становить близько 15,4 млн гривень, проте остаточна вартість конкретного екземпляра суттєво залежить від індивідуальних опцій та елементів персоналізації.

Нагадаємо, новий електричний Cayenne Turbo потужністю 1156 к.с. четвертого покоління з'явився в українській столиці та доступний в автосалонах.

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