Редкий Bentley за 15 миллионов заметили в Киеве: что известно о роскошном кроссовере (фото)

В Киеве сфотографировали Bentley Bentayga Azure — один из самых дорогих и роскошных кроссоверов на украинском рынке, стоимость которого начинается от 15,4 миллиона гривен.

Эксклюзивный автомобиль привлек внимание двухцветной окраской кузова с синей основой и светлой верхней частью, а его фотографии были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a. в Instagram.

Оазис комфорта и вдохновения на Лазурном берегу

Название модификации Azure вдохновлено живописным Лазурным побережьем (Côte d’Azur), а сама линейка создана с особым акцентом на уют, релакс и ощущение "wellbeing" для водителя и пассажиров.

В отличие от спортивных модификаций, версия Azure предлагает:

Специальные сиденья: эргономичные кресла с расширенным набором функций комфорта и массажем;

Система Bentley Dynamic Ride: активное подавление кренов для обеспечения идеальной плавности хода;

Полноуправляемое шасси: облегчает маневрирование в городе и гарантирует максимальную стабильность на трассе;

Спокойные и гармоничные цветовые решения: изысканные цветовые схемы интерьера и кузова, подобранные для создания атмосферы умиротворения.

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Bentley Bentayga Azure в Киеве Фото: Topcars UA

Динамика спорткара под капотом

Несмотря на статус комфортабельного круизера и внушительную массу свыше 2,4 тонны, автомобиль обладает впечатляющими динамическими характеристиками:

Двигатель: 4,0-литровый бензиновый V8 с двойным турбонаддувом (Twin-Turbo);

Мощность: 550 л.с. и 770 Нм максимального крутящего момента;

Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода;

Разгон 0–100 км/ч: 4,5 секунды;

Максимальная скорость: 290 км/ч;

Габариты: длина — 5125 мм, колесная база — 2995 мм.

Официальная стартовая цена новой модели в Украине составляет около 15,4 млн гривен, однако окончательная стоимость конкретного экземпляра в значительной степени зависит от индивидуальных опций и элементов персонализации.

Напомним, что новый электрический Cayenne Turbo мощностью 1156 л.с. четвертого поколения появился в украинской столице и доступен в автосалонах.

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