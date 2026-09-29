Доступна економія: 10 найкращих вживаних електромобілів в Україні від $5000

На тлі зростання цін на паливо та загальної невизначеності на ринку нафтопродуктів, спричиненої геополітичними потрясіннями, електромобілі для багатьох стають найкращим виходом.

На вторинному ринку спостерігається стабільний попит на вживані електромобілі, і маючи бюджет до $20 000, можна вибрати непогане та надійне авто, пише CarBuzz.

Jaguar I-Pace — $17 000

Ціни на модель Jaguar I-Pace 2020 року випуску стрімко впали, і сьогодні цей преміальний британський кросовер, який спочатку коштував понад $70 000, можна придбати за $17 000.

За ці гроші ви отримуєте I-Pace, оснащений системою повного приводу з двома електродвигунами, що розвивають потужність 394 к.с. і крутний момент близько 694 Н·м.

Однак у бочці меду є й своя ложка дьогтю. Оскільки модель, за сучасними мірками, є "застарілою", вона не відрізняється високою швидкістю швидкої зарядки (максимум 90 кВт), що обмежує придатність кросовера для далеких поїздок.

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Цей автомобіль — чудовий вибір для поїздок містом, а не для далеких відстаней.

Оскільки надійність не завжди була сильною стороною Jaguar, перед купівлею настійно рекомендується ретельно перевірити як сам автомобіль, так і стан його акумуляторної батареї.

Hyundai Kona Electric — $16 000

Корейський електромобіль Hyundai Kona Electric 2023 року — чудовий вибір для тих, хто цінує наявність гарантії та сучасні технології більше, ніж престиж марки.

Запас ходу за методикою EPA становить близько 415 км, а автомобіль оснащений акумулятором ємністю 64 кВт·год. Пікова потужність зарядки становить 75 кВт.

Ця модель оснащена стандартними системами допомоги водієві, які не надто складні.

Судячи зі статистики, цей автомобіль не потребує дорогих ремонтів, що робить його не лише екологічним, а й досить економічним.

Hyundai Ioniq Electric — $15 000

Якщо вам потрібна дуже економічна машина, яка просто довезет вас із точки А до точки Б без особливих проблем, зверніть увагу на Hyundai Ioniq Electric 2020 року замість більш сучасних і дорогих конкурентів.

З досить скромною батареєю ємністю 38 кВт·год запас ходу в ідеальних умовах становить близько 274 км. За сучасними мірками це небагато, але завдяки аеродинамічній формі кузова (у вигляді краплі) та легкій конструкції автомобіль споживає мінімум енергії.

Салон оздоблений твердим пластиком, а мультимедійна система вирізняється простотою.

Tesla Model 3 — $13 000

Цей автомобіль, а точніше — модель 2018 року, вважається чи не найкращим бюджетним варіантом для купівлі з рук.

Автомобілі з перших партій мали погану репутацію через нерівномірні зазори між кузовними панелями, неякісне фарбування та "цвіркунів" у салоні, рівень яких був порівнянний із бюджетними малолітражками.

Проте, навіть з урахуванням природного зносу акумулятора, версія зі стандартним запасом ходу (Standard Range) тих років сьогодні реально забезпечує близько 322 км пробігу на одному заряді.

Незважаючи на недоліки збірки, сама електрична силова установка відрізняється надійністю.

Fiat 500e — $11 000

Fiat 500e 2018 року — екологічний та економічний автомобіль, який чудово зарекомендував себе в міських умовах.

У нього крихітна батарея ємністю 24 кВт·год, через що реальний запас ходу за сприятливих умов обмежується приблизно 128 км. Крім того, він не підтримує швидку зарядку (DC), обмежуючись швидкістю зарядки рівня 2.

Однак в умовах щільної міської забудови ситуація змінюється на його користь: ця машина, якою легко керувати, чудово маневрує в потоці.

Простір у салоні обмежений, а задні сидіння практично непридатні для дорослих пасажирів, але цей автомобіль зазвичай купують як другу машину в родині — для коротких поїздок у справах.

BMW i3 — $10 500

BMW i3 2016 року створено на базі унікальної пасажирської капсули з вуглецевого волокна, завдяки чому знижено його споряджену масу, що допомогло компенсувати обмеження, пов’язані з низькою енергетичною щільністю акумуляторів того часу.

Автомобіль вирізняється дуже жорсткою конструкцією кузова та заднім приводом, який напрочуд спритно входить у повороти.

Суто електричні версії з акумулятором на 22 кВт·год мають запас ходу лише близько 128 км. Існують також модифікації з компактним бензиновим генератором для збільшення запасу ходу (моделі REX), однак їх наявність тягне за собою додаткові витрати на обслуговування паливної системи та компонентів двигуна внутрішнього згоряння.

Chevrolet Bolt EV — $10 000

Модель Chevrolet Bolt EV 2019 року оснащена акумуляторною батареєю ємністю 60 кВт·год, яка забезпечує реальний запас ходу понад 383 км. Однак варто враховувати, що система зарядки тут застаріла: пікова потужність при використанні станцій швидкої зарядки постійним струмом (DC) обмежена 50 кВт.

Перед купівлею варто переконатися, що на автомобілі було замінено акумулятор у рамках масштабної кампанії з відкликання, пов’язаної з виробничим браком.

Якщо цю процедуру було виконано, то, по суті, ви купуєте автомобіль із пробігом, але з абсолютно новим акумулятором.

Volkswagen e-Golf — $9000

Volkswagen e-Golf 2019 року мало чим відрізняється від оригінального Golf, оскільки Volkswagen підійшов до електрифікації вкрай консервативно, встановивши акумулятор на існуюче шасі, яке спочатку було розраховане на двигун внутрішнього згоряння.

Якість збірки, шумоізоляція та робота підвіски у Volkswagen e-Golf такі самі, як і у бензинової версії. Крім того, автомобіль відрізняється легкою та точною керованістю.

Акумулятор ємністю 35,8 кВт·год не надто вдало вбудовано в конструкцію підлоги, через що максимальний запас ходу становить лише близько 200 км.

З огляду на його вартість, цей електромобіль ідеально підходить як друга машина для щоденних поїздок містом, але не рекомендується для далеких подорожей.

Варто зазначити, що система терморегуляції тут — виключно пасивна (повітряна), тому при частому швидкому заряджанні швидкість поповнення енергії різко знижуватиметься, а стан елементів акумулятора — погіршуватиметься.

Nissan Leaf — $5500

Nissan Leaf першого покоління (2017 року випуску) — це дуже економічний спосіб пересування, який не вимагає витрат на паливо.

У оригінальній моделі Leaf є проблема, пов’язана з довговічністю акумулятора: Nissan використовував пасивне повітряне охолодження для батареї ємністю 30 кВт·год, через що елементи виявилися вразливими до деградації під впливом тепла.

Запас ходу цієї моделі, який спочатку заявлявся на рівні близько 172 км, сьогодні може ледь досягати приблизно 96 км.

Потенційним покупцям слід уважно стежити за показаннями на приладовій панелі: 12 невеликих поділок поруч із основним індикатором заряду відображають стан акумулятора. Чим менше поділок відображається, тим вища ймовірність того, що акумулятор перебуває в поганому стані.

Крім того, у Leaf використовується стандарт швидкої зарядки CHAdeMO — технологія, від якої наразі відмовляються комерційні зарядні мережі по всій країні.

Kia Soul EV — $5000

Куткуватий Kia Soul EV 2017 року — найдоступніший варіант для тих, хто хоче придбати електромобіль.

Він оснащений застарілим роз'ємом CHAdeMO, що обмежує можливості заряджання на громадських станціях, оскільки мережі поступово виводять їх з експлуатації.

По суті, перед нами — "просунутий" гольф-кар, призначений для міста та коротких поїздок.

Нагадаємо, у Києві "засвітився" ультралюксовий електричний кросовер Maybach.

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