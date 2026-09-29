Доступная экономия: 10 лучших подержанных электромобилей в Украине от $5 тысяч

На фоне растущих цен на топливо и общей неопределенности на рынке нефтепродуктов из-за геополитических потрясений электроромобили для многих становятся лучшим выходом.

На вторичном рынке наблюдается устойчивый спрос на подержаные электромобили, и имея бюджет до $20 000, можно выбрать неплохое и надежное авто, пишет CarBuzz.

Jaguar I-Pace — $17 000

Цены на модель Jaguar I-Pace 2020 года выпуска стремительно упали, и сегодня премиальный британский кроссовер, который изначально стоил свыше $70 000, сегодня можно купить за $17 000.

За эти деньги вы получаете I-Pace, оснащенный системой полного привода с двумя электромоторами, развивающими мощность 394 л. с. и крутящим моментом около 694 Н·м.

Однако в бочке меда есть и своя ложка дегтя. Поскольку модель, по нынешним меркам, "устаревшая", она не отличается высокой скоростью быстрой зарядки (максимум 90 кВт), что ограничивает пригодность кроссовера для дальних поездок.

Видео дня

Этот автомобиль — отличный выбор для поездок погороду, а не для дальних расстояний.

Поскольку надежность не всегда была сильной стороной Jaguar, перед покупкой настоятельно рекомендуется провести тщательную проверку как самого автомобиля, так и состояния его аккумуляторной батареи.

Hyundai Kona Electric — $16 000

Корейский электромобиль Hyundai Kona Electric 2023 года — отличный выбор для тех, кто ценит наличие гарантии и современные технологии выше престижа марки.

Запас хода по методике EPA составляет около 415 км, а автомобиль оснащен батареей емкостью 64 кВт·ч. Пиковая мощность зарядки составляет 75 кВт.

Модель предлагает стандартные системы помощи водителю, которые, не перегружены сложностью.

Судя по статистике, эта машина не требует дорогих ремонтов, что делает ее не только экологичной, но и весьма экономной.

Hyundai Ioniq Electric — $15 000

Если вам нужна очень экономичная машина, которая просто довезет из точки А в точку Б без особых проблем, обратите внимание на Hyundai Ioniq Electric 2020 года вместо более современных и дорогих конкурентов.

При довольно скромной батарее емкостью 38 кВт·ч запас хода в идеальных условиях составляет около 274 км. По современным меркам это немного, но благодаря аэродинамической форме кузова (в виде капли) и легкой конструкции автомобиль потребляет минимум энергии.

Салон отделан жестким пластиком, а мультимедийная система отличается простотой.

Tesla Model 3 — $13 000

Этот автомобиль, а если конкретнее, модель 2018 года, считается едва ли не лучшим бюджетным вариантом для покупки с рук.

Автомобили из первых партий имели дурную славу из-за неравномерных зазоров между кузовными панелями, некачественной покраски и "сверчков" в салоне, уровень которых был сопоставим с бюджетными малолитражками.

Тем не менее, даже с учетом естественной деградации батареи, версия со стандартным запасом хода (Standard Range) тех лет сегодня реально обеспечивает около 322 км пробега на одном заряде.

Несмотря на недостатки сборки, сама электрическая силовая установка отличается надежностью.

Fiat 500e — $11 000

Fiat 500e 2018 года — экологичный и экономичный автомобиль, который отлично показал себя в городских условиях.

У него крошечная батарея емкостью 24 кВт·ч, из-за чего реальный запас хода в благоприятных условиях ограничивается примерно 128 км. Кроме того, он не поддерживает быструю зарядку (DC), ограничиваясь скоростью зарядки уровня 2.

Но в условиях плотной городской застройки ситуация меняется в его пользу: легко управляемая машина отлично маневрирует в потоке.

Пространство в салоне ограничено, а задние сиденья практически непригодны для взрослых пассажиров, но этот автомобиль обычно покупают как вторую машину в семье — для коротких поездок по делам.

BMW i3 — $10 500

BMW i3 2016 года создан на базе уникальной пассажирской капсулы из углеволокна, благодаря чему снижена его снаряженная масса, что помогло компенсировать ограничения, связанные с низкой плотностью энергии аккумуляторов того времени.

Автомобиль отличается очень жесткой конструкцией кузова и задним приводом, который удивительно проворно проходит повороты.

Чисто электрические версии с батареей на 22 кВт·ч имеют запас хода всего около 128 км. Существуют также модификации с компактным бензиновым генератором для увеличения запаса хода (модели REX), однако их наличие влечет за собой дополнительные расходы на обслуживание топливной системы и компонентов двигателя внутреннего сгорания.

Chevrolet Bolt EV — $10 000

Выход Chevrolet Bolt EV в 2019 года оборудован аккумуляторной батарея емкостью 60 кВт·ч, которая обеспечивает реальный запас хода более 383 км. Однако стоит учитывать, что система зарядки здесь устаревшая: пиковая мощность при использовании станций быстрой зарядки постоянным током (DC) ограничена 50 кВт.

Перед покупкой стоит убедиться, что на автомобиле была заменена батарея в рамках масштабной отзывной кампании, связанной с производственным браком.

Если эта процедура была выполнена, то, по сути, вы покупаете автомобиль с пробегом, но с совершенно новой батареей.

Volkswagen e-Golf — $9 000

Volkswagen e-Golf 2019 года мало чем отличается от оригинального Golf, поскольку Volkswagen подошла к электрификации крайне консервативно, установив аккумулятор на существующее шасси, изначально рассчитанное на двигатель внутреннего сгорания.

Качество сборки, шумоизоляция и работа подвески у Volkswagen e-Golf такие же, как у бензиновой версии. Кроме того, авто отличается легкой и точной управляемость.

Аккумулятор емкостью 35,8 кВт·ч не слишком удачно интегрирован в конструкцию пола, из-за чего максимальный запас хода составляет всего около 200 км.

Учитывая его стоимость, этот электромобиль идеально подходит на роль второй машины для ежедневных поездок по городу, но не рекомендуется для дальних путешествий.

Стоит отметить, что система терморегуляции здесь — исключительно пассивная (воздушная), поэтому при частой быстрой зарядке скорость пополнения энергии будет резко снижаться, а состояние ячеек аккумулятора — ухудшаться.

Nissan Leaf — $5500

Nissan Leaf первого поколения (2017 года выпуска) —это очень бюджетный способ передвижения, не требующий затрат на топливо.

У оригинальной модели Leaf есть проблема, связанная с долговечностью аккумулятора: Nissan использовал пассивное воздушное охлаждение для батареи емкостью 30 кВт·ч, из-за чего ячейки оказались уязвимы к деградации под воздействием тепла.

Запас хода модели, изначально заявленный на уровне около 172 км, сегодня может едва достигать примерно 96 км.

Потенциальным покупателям следует внимательно следить за показаниями на приборной панели: 12 небольших делений рядом с основным индикатором заряда отражают состояние аккумулятора. Чем меньше делений отображается, тем выше вероятность того, что батарея находится в плохом состоянии.

Кроме того, в Leaf используется стандарт быстрой зарядки CHAdeMO — технология, от которой в настоящее время отказываются коммерческие зарядные сети по всей стране.

Kia Soul EV — $5 000

Угловатый Kia Soul EV 2017 года —самый доступный вариант для тех, кто хочет приобрести электромобиль.

Он оснащен устаревшим разъемом CHAdeMO, что ограничивает возможности зарядки на общественных станциях, поскольку сети постепенно выводят их из эксплуатации.

По сути, перед нами —"продвинутый" гольф-кар, предназначенный для города и коротких поездок.

Напомним, в Киеве "засветился" ультралюксовый электрический кроссовер Maybach.

Также сообщалось, что Citroën C3 и C3 Aircross получили "внедорожные" версии Outdoor.