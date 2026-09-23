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Citroën C3 и C3 Aircross получили "внедорожные" версии Outdoor (фото)

Citroën C3 и C3 Aircross в комплектации Outdoor
В продажу эти модели поступят уже в ноябре | Фото: autoevolution.com

Citroen представил новые топовые комплектации Outdoor для моделей C3, C3 Aircross и электроквадрициклов Ami.

Эксперты уже поговаривают, что благодаря такому решению теперь Citroen составит серьезную конкуренцию самому продаваемому в Европе внедорожнику Renault Sandero, сообщает Autoevolution.

Citroen представил новую комплектацию Outdoor, которая будет доступна для квадрицикла Ami, а также для базового хетчбэка C3 и субкомпактного кроссовера C3 Aircross, и ориентирована на "повседневные приключения".

Citroen C3 и C3 Aircross в версии Outdoor — это новые флагманские модификации. Их отличают уникальные элементы дизайна: новый стиль переднего бампера (свой для каждой модели), светодиодные противотуманные фары (у C3 Aircross), декоративные вставки цвета Infra Rouge, переработанный задний бампер, серые накладки, логотип Outdoor с персонажем-талисманом Migoo и новые 17-дюймовые легкосплавные диски.

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Палитру цветов пополнил новый оттенок Sequoia Green. Также доступны Perla Nera Black, Mercury Grey, Banquise White и Bright Blue.

Фото: autoevolution.com

В салоне установлены сиденья Advanced Comfort с оригинальным графическим узором и прострочкой цвета Infra Rouge. В этом же цвете выполнены ремни безопасности и логотип на рулевом колесе.

Модель C3 Outdoor предлагается с бензиновым двигателем, гибридной силовой установкой мощностью 110 л.с. или полностью электрическим приводом (запас хода до 323 км по циклу WLTP).

Фото: autoevolution.com

Для Citroen C3 Aircross предусмотрен еще более широкий выбор силовых агрегатов: бензиновый двигатель, гибридные установки мощностью 110 и 145 л.с., а также электрическая версия с запасом хода до 397 км (WLTP).

И наконец, квадрицикл Citroen Ami Outdoor получил такой же люк в крыше, как у Fiat Topolino Dolcevita, и новый цвет кузова Khaki Green. Также модель оснащена белыми стальными дисками с белыми наклейками на колесных арках, стикерами и логотипом серии Outdoor, декоративной полосой в форме "улыбки" спереди и задним спойлером.

Citroen Ami
Citroen Ami
Фото: autoevolution.com

Отметим, что Citroen все увереннее занимает занимает нишу более доступных автомобилей в рамках концерна Stellantis, делая упор не на минимальную цену, а на комфорт, оригинальный дизайн и наличие доступных электрифицированных версий.

Такие автомобили займут место в иерархии выше новой топовой версии Max, сочетая в себе уникальные элементы дизайна, фирменную графику и повышенный уровень комфорта.

У новой линейки Outdoor даже появился свой персонаж — талисман по имени Мигу (Migoo), созданный в стиле комиксов и обладающий ярким характером.

Продажи стартуют с 1 ноября в Нидердандах. Что касается цены, то стоимость C3 Outdoor начинается от 30 950 евро, а более крупный C3 Aircross Outdoor обойдется от 35 250 евро.

Напомним, на аукцион выставлен 53-летний Citroën с необычным двигателем.

Также сообщалось, что Stellantis представит 110 новых моделей.