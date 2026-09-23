Citroën C3 и C3 Aircross получили "внедорожные" версии Outdoor (фото)

Citroen представил новые топовые комплектации Outdoor для моделей C3, C3 Aircross и электроквадрициклов Ami.

Эксперты уже поговаривают, что благодаря такому решению теперь Citroen составит серьезную конкуренцию самому продаваемому в Европе внедорожнику Renault Sandero, сообщает Autoevolution.

Citroen представил новую комплектацию Outdoor, которая будет доступна для квадрицикла Ami, а также для базового хетчбэка C3 и субкомпактного кроссовера C3 Aircross, и ориентирована на "повседневные приключения".

Citroen C3 и C3 Aircross в версии Outdoor — это новые флагманские модификации. Их отличают уникальные элементы дизайна: новый стиль переднего бампера (свой для каждой модели), светодиодные противотуманные фары (у C3 Aircross), декоративные вставки цвета Infra Rouge, переработанный задний бампер, серые накладки, логотип Outdoor с персонажем-талисманом Migoo и новые 17-дюймовые легкосплавные диски.

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Палитру цветов пополнил новый оттенок Sequoia Green. Также доступны Perla Nera Black, Mercury Grey, Banquise White и Bright Blue.

В салоне установлены сиденья Advanced Comfort с оригинальным графическим узором и прострочкой цвета Infra Rouge. В этом же цвете выполнены ремни безопасности и логотип на рулевом колесе.

Модель C3 Outdoor предлагается с бензиновым двигателем, гибридной силовой установкой мощностью 110 л.с. или полностью электрическим приводом (запас хода до 323 км по циклу WLTP).

Для Citroen C3 Aircross предусмотрен еще более широкий выбор силовых агрегатов: бензиновый двигатель, гибридные установки мощностью 110 и 145 л.с., а также электрическая версия с запасом хода до 397 км (WLTP).

И наконец, квадрицикл Citroen Ami Outdoor получил такой же люк в крыше, как у Fiat Topolino Dolcevita, и новый цвет кузова Khaki Green. Также модель оснащена белыми стальными дисками с белыми наклейками на колесных арках, стикерами и логотипом серии Outdoor, декоративной полосой в форме "улыбки" спереди и задним спойлером.

Citroen Ami Фото: autoevolution.com

Отметим, что Citroen все увереннее занимает занимает нишу более доступных автомобилей в рамках концерна Stellantis, делая упор не на минимальную цену, а на комфорт, оригинальный дизайн и наличие доступных электрифицированных версий.

Такие автомобили займут место в иерархии выше новой топовой версии Max, сочетая в себе уникальные элементы дизайна, фирменную графику и повышенный уровень комфорта.

У новой линейки Outdoor даже появился свой персонаж — талисман по имени Мигу (Migoo), созданный в стиле комиксов и обладающий ярким характером.

Продажи стартуют с 1 ноября в Нидердандах. Что касается цены, то стоимость C3 Outdoor начинается от 30 950 евро, а более крупный C3 Aircross Outdoor обойдется от 35 250 евро.

Напомним, на аукцион выставлен 53-летний Citroën с необычным двигателем.

Также сообщалось, что Stellantis представит 110 новых моделей.