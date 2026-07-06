Неприметный раритет: на аукцион выставлен 53-летний Citroën с необычным двигателем (фото)

В США на аукционе будут продавать нестандартный Citroen GS 1973 года. Хэтчбек оснащен редким роторно-поршневым двигателем.

Ориентировочная цена Citroen GS Birotor составляет 20–30 тыс. долларов. Об раритетном автомобиле рассказали на сайте аукциона Broad Arrow.

Хэтчбек оснащен гидропневматической подвеской

Роторно-поршневыми двигателями Ванкеля славится, прежде всего, Mazda, однако и ряд других автопроизводителей экспериментировали с этим типом двигателей. В частности, в 1973 году такую версию получил Citroën GS.

Хэтчбек получил 2,0-литровый двухроторный двигатель Ванкеля мощностью 106 к. с. Его особенность заключается в том, что в нём нет традиционных цилиндров, а вместо них установлен ротор, вращающийся на валу в специальной камере.

Автомобиль предлагался в более полной комплектации

С 3-ступенчатой полуавтоматической коробкой передач Citroen GS Birotor способен развивать скорость 175 км/ч, то есть быстрее, чем стандартная версия модели. Кроме того, он получил гидропневматическую подвеску с регулируемым клиренсом и дисковые тормоза. Комплектацию автомобиля расширили, а салон сделали более роскошным.

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Новый Citroën GS Birotor дебютировал неудачно, ведь как раз начался топливный кризис, а роторные двигатели отличаются немалым "аппетитом". Было выпущено всего 847 таких автомобилей, причём позже компания Citroën выкупила часть машин у их владельцев из-за нехватки запчастей. Сохранилось всего 250 Citroën GS Birotor.

2,0-литровый роторно-поршневой двигатель развивает 106 сил

Именно эта "капсула времени" — Citroën GS Birotor с пробегом всего 1740 км — была перевезена из Франции в США в 2016 году и стала экспонатом автомобильного музея Питера Муллина. Сейчас часть его экспозиции распродается.

Кстати, на аукцион выставили и редкие Mercedes 1928 года, созданные украинцем. Их оценили в 7 миллионов долларов.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что с молотка уйдет уникальный мотоцикл с 8,0-литровым 500-сильным двигателем V10 от Dodge Viper.