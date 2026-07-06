Непоказний раритет: на аукціон виставили 53-річний Citroen із незвичним двигуном (фото)

У США на аукціоні продаватимуть нестандартний Citroen GS 1973 року. Хетчбек оснащений рідкісним роторно-поршневим двигуном.

Орієнтовна ціна Citroen GS Birotor становить 20-30 тис. доларів. Про раритетний автомобіль розповіли на сайті аукціону Broad Arrow.

Хетчбек має гідропневматичну підвіску

Роторно-поршневими двигунами Ванкеля славиться, передусім, Mazda, проте й низка інших автовиробників експериментували з цим типом моторів. Зокрема, у 1973 році таку версію отримав Citroen GS.

Хетчбек отримав 2,0-літровий двороторний двигун Ванкеля потужністю 106 к. с. Його особливість полягає в тому, що там немає традиційних циліндрів, а натомість встановлено ротор, який обертається на валу в спеціальній камері.

Авто пропонували в багатшій комплектації

Із 3-ступінчастою напівавтоматичною КПП Citroen GS Birotor здатен розвинути 175 км/год, тобто швидший за стандартну версію моделі. Крім того, він отримав гідропневматичну підвіску зі змінним кліренсом і дискові гальма. Комплектацію авто розширили, а салон зробили розкішнішим.

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Новий Citroen GS Birotor дебютував невдало, адже якраз почалася паливна криза, а роторні двигуни мають чималий "апетит". Випустили всього 847 цих авто, причому пізніше у Citroen викупили частину машин у їх власників через нестачу запчастин. Збереглося всього 250 Citroen GS Birotor.

2,0-літровий роторно-поршневий двигун розвиває 106 сил

Конкретно ця капсула часу Citroen GS Birotor із пробігом всього 1740 км переїхала із Франції до США в 2016 року та стала експонатом автомузею Пітера Мулліна. Зараз частину його експозиції розпродають.

Між іншим, на аукціон виставили і рідкісні Mercedes 1928 року, створені українцем. Їх оцінили в 7 мільйонів доларів.

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