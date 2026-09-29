Ferrari 812 замало: одне з найдорожчих ательє світу вдосконалило автомобіль для поліції Дубая (відео)

Дубай уже давно став символом неймовірної розкоші та багатства, де навіть поліція їздить не на нудних седанах та універсалах, а переслідує злочинців на розкішних Ferrari 812.

Однак і цього місцевим правоохоронцям здалося замало, тому вони звернулися до відомого й дорогого німецького тюнінг-ательє Mansory, що спеціалізується на глибокій модифікації та ексклюзивному оформленні автомобілів класу "люкс", суперкарів і позашляховиків, повідомляє Carscoops.

У підсумку поліція отримала Ferrari 812 Superfast. Як і решта автомобілів правоохоронців Дубая, цей Ferrari пофарбований у фірмові біло-зелені кольори, але все ж він помітно вирізнятиметься на вулицях мегаполісу.

Після доопрацювання компанією Mansory у передній частині Ferrari з’явився новий карбоновий сплітер із жовтими акцентами та модифікована решітка радіатора.

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Фото: Mansory

Фахівці тюнінг-ательє також додали карбонові вентиляційні отвори на капоті, встановили чорні колісні диски та пофарбували гальмівні супорти у жовтий колір. За передніми колесами з’явилися додаткові повітроводи.

Найбільш радикальні зміни торкнулися задньої частини автомобіля. Тут встановлено фіксоване антикрило та кастомний дифузор із жовтими акцентами, а також додатковий стоп-сигнал у стилі болідів "Формули-1".

Фото: Mansory

Фото: Mansory

Фото: Mansory

Завершують образ номерні знаки Дубая з комбінацією цифр "812".

Це — далеко не єдиний суперкар, який нещодавно поповнив автопарк поліції Дубая. Раніше цього року місцевій владі було передано Lamborghini Revuelto, що також було доопрацьовано в ательє Mansory.

Нагадаємо, що компанія Lamborghini представила новий гібрид Temerario Polizia потужністю 907 сил для державної поліції Італії.

Також повідомлялося, що в середині серпня відбувся дебют найпотужнішого та найшвидшого Lamborghini.