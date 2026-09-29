Ferrari 812 мало: одно из самых дорогих ателье мира улучшило авто для полиции Дубая (видео)

Дубай уже давно стал символом невообразимой роскоши и богатства, где даже полиция ездит не на скучных седанах и универсалах, а гоняет преступников на роскошных Ferrari 812.

Однако и этого местным правоохранителям показалось мало, поэтому они обратились в известное и дорогое немецкое тюнинг-ателье Mansory, которое специализируется на глубокой модификации и эксклюзивном оформлении автомобилей класса люкс, суперкаров и внедорожников, сообщает Carscoops.

В итоге у полиции появился Ferrari 812 Superfast. Как и остальные автомобили стражей правопорядка Дубая, этот Ferrari окрашен в фирменные бело-зеленые цвета, но все же он будет заметно отличаться на улицах мегаполиса.

После доработки Mansory в передней части Ferrari появился новый карбоновый сплиттер с желтыми акцентами и видоизмененная решетка радиатора.

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Фото: Mansory

Специалисты тюнинг-ателье также добавили карбоновые вентиляционные отверстия на капот, установили черные колесные диски и окрасили тормозные суппорты в желтый цвет. За передними колесами появились дополнительные воздуховоды.

Наиболее радикальные изменения коснулись задней части автомобиля. Здесь установлены фиксированное антикрыло и кастомный диффузор с желтыми акцентами, а также дополнительный стоп-сигнал в стиле болидов "Формулы-1".

Фото: Mansory

Фото: Mansory

Фото: Mansory

Завершают образ номерные знаки Дубая с комбинацией цифр "812".

Это — далеко не единственный суперкар, пополнивший автопарк полиции Дубая за последнее время. Ранее в этом году местным властям был передан Lamborghini Revuelto, также доработанный в ателье Mansory.

Напомним, Lamborghini представил новый 907-сильный гибрид Temerario Polizia для государственной полиции Италии.

Также сообщалось, что в середине августа дебютировал самый мощный и быстрый Lamborghini.