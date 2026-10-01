BMW готує дешевий електромобіль: у 2028 році бренд здивує новою моделлю

BMW підтвердила, що у 2028 році представить електромобіль початкового рівня на платформі Neue Klasse. Нова модель буде орієнтована на європейський ринок і стане частиною плану компанії з підвищення прибутковості.

Про це повідомляє видання InsideEVs.

Електромобіль вийде після BMW iX3 та i3. Очікується, що це буде компактний п’ятидверний хетчбек, який може отримати назву i1.

Новинка дебютує в Європі, де займе позицію між електричним Mini Cooper та майбутнім BMW iX1. Усередині компанії модель, за даними інсайдерів, має позначення “NB0”.

BMW Neue Klasse Фото: BMW

Технічні характеристики автомобіля наразі не розкриваються. За даними видання, модель може отримати задній привід, хоча не виключені й версії з двома електромоторами.

Очікується, що i1 матиме акумулятор меншої ємності, ніж BMW i3. Для порівняння, i3 доступний з батареями на 108,7 або 82,8 кВт·год. Менші розміри та акумулятор можуть зменшити вагу автомобіля, що частково компенсує меншу ємність батареї.

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BMW Neue Klasse Фото: BMW

Потужність заряджання нової моделі також, ймовірно, буде нижчою, ніж у i3, який підтримує заряджання потужністю 300 або 400 кВт залежно від версії батареї.

BMW заявила, що новий масовий електромобіль розрахований саме на європейський ринок. У США компанія паралельно розглядає випуск великого позашляховика з бензиновим двигуном, який має розташуватися вище за X7.

BMW Neue Klasse Фото: BMW

Обидві моделі є частиною плану BMW щодо підвищення маржинальності до 10% на початку наступного десятиліття. Для підвищення ефективності компанія також планує скорочувати штат і ширше використовувати штучний інтелект у різних сферах роботи.

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