BMW готує дешевий електромобіль: у 2028 році бренд здивує новою моделлю
BMW підтвердила, що у 2028 році представить електромобіль початкового рівня на платформі Neue Klasse. Нова модель буде орієнтована на європейський ринок і стане частиною плану компанії з підвищення прибутковості.
Про це повідомляє видання InsideEVs.
Електромобіль вийде після BMW iX3 та i3. Очікується, що це буде компактний п’ятидверний хетчбек, який може отримати назву i1.
Новинка дебютує в Європі, де займе позицію між електричним Mini Cooper та майбутнім BMW iX1. Усередині компанії модель, за даними інсайдерів, має позначення “NB0”.
Технічні характеристики автомобіля наразі не розкриваються. За даними видання, модель може отримати задній привід, хоча не виключені й версії з двома електромоторами.
Очікується, що i1 матиме акумулятор меншої ємності, ніж BMW i3. Для порівняння, i3 доступний з батареями на 108,7 або 82,8 кВт·год. Менші розміри та акумулятор можуть зменшити вагу автомобіля, що частково компенсує меншу ємність батареї.
Потужність заряджання нової моделі також, ймовірно, буде нижчою, ніж у i3, який підтримує заряджання потужністю 300 або 400 кВт залежно від версії батареї.
BMW заявила, що новий масовий електромобіль розрахований саме на європейський ринок. У США компанія паралельно розглядає випуск великого позашляховика з бензиновим двигуном, який має розташуватися вище за X7.
Обидві моделі є частиною плану BMW щодо підвищення маржинальності до 10% на початку наступного десятиліття. Для підвищення ефективності компанія також планує скорочувати штат і ширше використовувати штучний інтелект у різних сферах роботи.
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