BMW готовит дешевый электромобиль: в 2028 году бренд удивит новой моделью

BMW подтвердила, что в 2028 году представит электромобиль начального уровня на платформе Neue Klasse. Новая модель будет ориентирована на европейский рынок и станет частью плана компании по повышению рентабельности.

Об этом сообщает издание InsideEVs.

Электромобиль выйдет вслед за BMW iX3 и i3. Ожидается, что это будет компактный пятидверный хэтчбек, который, возможно, получит название i1.

Новинка дебютирует в Европе, где займет нишу между электрическим Mini Cooper и будущим BMW iX1. Внутри компании модель, по данным инсайдеров, имеет обозначение "NB0".

BMW Neue Klasse Фото: BMW

Технические характеристики автомобиля пока не разглашаются. По данным издания, модель может получить задний привод, хотя не исключены и версии с двумя электродвигателями.

Ожидается, что i1 будет оснащён аккумулятором меньшей ёмкости, чем BMW i3. Для сравнения: i3 доступен с батареями емкостью 108,7 или 82,8 кВт·ч. Меньшие размеры и аккумулятор могут снизить вес автомобиля, что частично компенсирует меньшую емкость батареи.

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BMW Neue Klasse Фото: BMW

Мощность зарядки новой модели, вероятно, также будет ниже, чем у i3, который поддерживает зарядку мощностью 300 или 400 кВт в зависимости от версии аккумулятора.

BMW заявила, что новый серийный электромобиль рассчитан именно на европейский рынок. В США компания параллельно рассматривает возможность выпуска большого внедорожника с бензиновым двигателем, который должен занять позицию выше модели X7.

BMW Neue Klasse Фото: BMW

Обе модели являются частью плана BMW по повышению рентабельности до 10 % в начале следующего десятилетия. Для повышения эффективности компания также планирует сокращать штат и более широко использовать искусственный интеллект в различных сферах деятельности.

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